توحيد مسميات الأطباء في المنشآت الصحية الخاصة بدبي

صدرت هيئة الصحة بدبي اليوم تعميما لكافة المهنيين الصحيين العاملين في المنشآت الصحية الخاصة بدبي بشأن توحيد مسميات الأطباء وأطباء الأسنان على مستوى الدولة.

وأوضحت الدكتورة ليلى المرزوقي مديرة إدارة التنظيم الصحي بالإنابة بهيئة الصحة بدبي ان التعميم الذي جاء بناء على قرار توحيد معايير التراخيص للمهنيين الصحيين في الدولة تضمن توحيد مسميات الأطباء وأطباء الأسنان على مستوى الدولة لتكون طبيب عام وأخصائي و إستشاري.

وقالت ان إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي ستقوم بمنح هذه المسميات للمتقدمين الجدد من الأطباء وأطباء الأسنان وتعديل مسميات الأطباء وأطباء الأسنان الذين يحملون حاليا مسمى " أخصائي تحت الاشراف" أو "طبيب مسجل" حيث سيتم إعادة تقييم الشهادات الخاصة بحاملي هذه المسميات عند تجديد تراخيص مزاولة المهنة الخاص بهم.

وذكرت انه سيتم تغيير مسمى الأطباء وأطباء الأسنان المؤهلين إلى مسمى "أخصائي" في حال إستيفاء شروط ومتطلبات تراخيص المهنيين الصحيين الموحدة على مستوى الدولة مشيرة إلى انه سيتم إتاحة الفرصة للأطباء وأطباء الأسنان غير المستوفين لشروط الحصول على مسمى " أخصائي" حتى تاريخ الأول من يناير2017 لتعديل أوضاعهم للحصول على الشهادات والخبرات العملية اللازمة للحصول على مسمى "أخصائي" في مجال تخصصهم وذلك وفقا لمتطلبات تراخيص المهنيين الصحيين الموحدة على مستوى الدولة.

ونوهت بأنه في حال عدم الحصول على الشهادات والخبرات العملية المطلوبة لترقية المسمى من "أخصائي تحت الإشراف" أو "طبيب مسجل" إلى مسمى "أخصائي" وفقا لمتطلبات تراخيص المهنيين الصحيين الموحدة سيتم تغيير المسمى المهني إلى مسمى " طبيب عام".

وأكدت الدكتورة ليلى المرزوقي على أهمية تطبيق المعايير الجديدة الموحدة على مستوى الدولة التي جاءت إستجابة لمتطلبات القطاع الصحي وتماشيا مع التنامي المتسارع الذي يشهده القطاع الطبي في دولة الإمارات ..مشددة على أهمية تبني أفضل المعايير العالمية في التنظيم الصحي للمساهمة في رفع جودة الخدمة المقدمة وتعزيز سلامة المرضى وتحقيق الأمن الصحي الذي يعد هدفا أساسيا لكافة المؤسسات الصحية.