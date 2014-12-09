استضافت الطاهية ريم كيلاني فريق عمل مطبخ "سيدتي.نت" في منزلها وحضرت فتة الدجاج على الطريقة الحموية خطوة بخطوة بالصور...وصفة شهية ومميزة جربيها وستنالين رضا أفراد عائلتك

المقادير:

دجاجة مقطعه ومسلوقة مع مرقتها

1 كوب من مرق الدجاج

4 أرغفة خبز عربي مقطع مربعات ومقلي

3 كوب أرز ابيض مصري مطبوخ

كيلو لبن زبادي

1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس

3 ملعقة كبيرة صغيرة طحينية

1 ملعقة صغيرة ملح

بقدونس مفروم للتزيين

لوز مقلي للتزيين

طريقة التحضير:

1. يوضع اللبن في زبدية ويضاف إليه الملح والثوم والطحينة ويخلطوا سوية

2. نضع الخبز المقلي في طبق التقديم ونضيف إليه اللبن مع الثوم والطحينة والملح ونخلطهم مع بعض

3. نضيف مرقة الدجاج ونخلط المكونات كلها ونرتبها بالطبق

4. ثم نقوم بتوزيع الأرز فوق الخبز

5. نصف قطع الدجاج المسلوقة على الأرز

6. ونرش البقدونس واللوز للتزيين على الوجه .

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