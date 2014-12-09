جون ترافولتا John Travolta يفاجئ الحضور في دبي: هذه خطتي

خلال حفل مميز أمس خضره الفنان العالمي جون ترافولتا John Travolta في فندق "العنوان مونتغومري" بمدينة دبي كونه سفير العلامة التجارية بريتلينغ للساعات حضره نحو 300 مدعو من كبار الشخصيات.

بدأ الحفل بفرقة راقصة مكونة من أربع فتيات قدمن عرضاً مبهراً، ومن ثم فوجئ الحضور بطائرة مروحية تطوف حول الضيوف، والتي كانت تحمل ساعة "إيمرجنسي"، الابتكار الجديد، لتصلها إلى مكان الحدث وبعدها أعلنت مقدمة الحفل عن وجود النجم العالمي جون ترافولتا John Travolta ورحبت به فقام كل الحضور بإضاءة الهواتف المحولة استعداداً لاستقباله من مكان معين في الحدث، لكنه فاجأ الحضور بظهوره من مكان آخر فاستقبله الحضور بحفاوة وتصفيق ثم تحدث عن اختياره كسفير لهذه العلامة التجارية قائلاً: "كوني أقود الطائرات، فأنا أقدر كثيراً المستويات العالية للتقنية والخبرات المحترفة التي توفرها هذه الساعات"، ثم تحدث عن زيارته إلى دبي الفترة الماضية وتجربته مع الجمال والخيل والصحراء وإلى أي مدى استمتع بها. وفي إجابته عن سؤال "سيدتي" عن خطته في زيارة أماكن جديدة في دبي قال: اليوم سأحدد إلى أين سأذهب لأنني غداً إجازة وسأستمتع به لأنني أحببت دبي ومعالمها بشكل كبير.

المزيد من التفاصيل وحوار خاص مع جون ترافولتا قريباً في "سيدتي".