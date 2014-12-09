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سيميوني ينتظر مواجهة يوفنتوس لمشاهدة بيرلو

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سيميوني ينتظر مواجهة يوفنتوس لمشاهدة بيرلو سيميوني ينتظر مواجهة يوفنتوس لمشاهدة بيرلو

روما، (إفي): قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني إنه ينتظر "أفضل أداء" من مضيفه يوفنتوس الإيطالي خصمه في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال غدا الثلاثاء.

ويتصدر أتلتيكو حاليا المجموعة الأولى بـ12 نقطة وخلفه يوفنتوس ثانيا بتسع نقاط ومن بعدهما أوليمبياكوس في المركز الثالث بست نقاط ثم مالمو السويدي في ذيل القائمة بثلاث نقاط.

وتوقع سيميوني أن تكون أجواء اللقاء أشبه بمبارايات النهائي، حيث سيتأهل أتلتيكو في صدارة المجموعة اذا ما فاز أو تعادل بأي نتيجة أو خسر بفارق هدف.

وقال المدرب: "يوفنتوس فريق كبير لديه أشياء يحتاج تحقيقها، أنتظر أفضل أداء منه لأنه في حاجة لتقديم مباراة كبيرة وعدم الخروج من دوري الأبطال".

وتابع سيميوني "أنتظر ليلة كبيرة، يجب علينا التعامل معها عن طريق معرفة ماهية المباراة التي سنخوضها".

وأكمل المدرب الأرجنتيني "أدرك أن مباراة الغد ستختلف عن أي لقاء واجهناه، ستغلفها أجواء المبارايات النهائية، يوفنتوس لن يسمح بخروجه بسبب تاريخه وقيمته".

وأردف المدير الفني "المباراة ستحمل متغيرات كثيرة، علينا خوضها بذكاء والتعامل مع ما سنجده أمامنا بأفضل صورة ممكنة".

وعن لاعب وسط يوفنتوس، المخضرم أندريا بيرلو الذي لم يخض مباراة الذهاب بينهما في فيسينتي كالديرون، قال "ستكون فرصة لمشاهدة لاعب رائع في الملعب ويجب علينا أن ننجح في التعامل مع قدراته العقلية على قراءة الملعب".

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