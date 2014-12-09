أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المسجد الأقصى يشهد حالة توتر شديدة وسط اقتحامات جديدة للمستوطنين

Google+ Print
المسجد الأقصى يشهد حالة توتر شديدة وسط اقتحامات جديدة للمستوطنين المسجد الأقصى يشهد حالة توتر شديدة وسط اقتحامات جديدة للمستوطنين

أرشيفية

سادت حالة من التوتر بالمسجد الأقصى اليوم في ظل اقتحامات متتالية لمجموعات المستوطنين من باب المغاربة بحراسات شُرطية معززة، ومحاولات لأداء طقوسٍ تلمودية في أرجائه.

وتصدى المصلون للمستوطنين، في حين أحاطت شرطة الاحتلال بالمستوطنين لحمايتهم وحراسته، وحاول بعضهم أداء شعائر تلمودية في أحد أركان المسجد المبارك أمام شرطة الاحتلال، ولكن هتافات المصلين وتدخٌل حُرّاس الأقصى أحبطت هذه المحاولات.

وتحتجز شرطة الاحتلال بطاقات روّاد المسجد الاقصى خاصة من النساء من كافة الأجيال ومن الشباب على البوابات الرئيسية الخارجية للمسجد إلى حين خروج أصحابها من الأقصى.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا