المسجد الأقصى يشهد حالة توتر شديدة وسط اقتحامات جديدة للمستوطنين

سادت حالة من التوتر بالمسجد الأقصى اليوم في ظل اقتحامات متتالية لمجموعات المستوطنين من باب المغاربة بحراسات شُرطية معززة، ومحاولات لأداء طقوسٍ تلمودية في أرجائه.

وتصدى المصلون للمستوطنين، في حين أحاطت شرطة الاحتلال بالمستوطنين لحمايتهم وحراسته، وحاول بعضهم أداء شعائر تلمودية في أحد أركان المسجد المبارك أمام شرطة الاحتلال، ولكن هتافات المصلين وتدخٌل حُرّاس الأقصى أحبطت هذه المحاولات.

وتحتجز شرطة الاحتلال بطاقات روّاد المسجد الاقصى خاصة من النساء من كافة الأجيال ومن الشباب على البوابات الرئيسية الخارجية للمسجد إلى حين خروج أصحابها من الأقصى.

أ ش أ