اليوم .. “المجتمعات العمرانية ” تطرح إنشاء وتشغيل 5 خطوط أتوبيس في ” أكتوبر” و” زايد “

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، اليوم الثلاثاء، مناقصة عامة على الشركات المتخصصة، لإنشاء وتشغيل 5 خطوط أوتوبيس في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بمقابل انتفاع 15 عاما، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تشغيلها، ضمن مشروع استدامة النقل في مصر.

وقال المهندس كمال فهمي نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، في تصريحات صحفية، إن الشروط التي سيتم بها طرح المناقصة، هي الحصول على كراسة الشروط من مقر جهاز 6 أكتوبر نظير 5 آلاف جنيه، اعتبارا من يوم الأحد 14 ديسمبر الجاري، ويقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر المالي، بإسم المهندس رئيس جهاز المدينة.

وأضاف فهمي :” يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره 200 ألف جنيه، يزداد إلى 2 مليون جنيه كتأمين نهائي، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم 31 ديسمبر الجاري، بمقر الجهاز، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف الفنية في وقت لاحق”.

وأشار فهمي إلى أنه سيتم إتاحة قطعتي أرض بمدينة 6 أكتوبر الأولى بمساحة 5500 مترا بمنطقة غرب سوميد، لبناء المحطة النهائية ، والثانية بمساحة 5000 مترا ، بالفاصل السكنى الصناعي (جراج و صيانة) للشركة الراسي عليها العطاء ، إضافة إلى إتاحة قطعتي أرض بمدينة الشيخ زايد الأولي بمساحة 5927 مترا بمركز خدمات الحي الأول، لبناء المحطة النهائية، والثانية بمساحة 2200 مترا، بمنطقة الخدمات الإقليمية الأولى (جراج و صيانة) للشركة الراسي عليها العطاء .

وأكد فهمي أحقية الشركة الراسي عليها العطاء تشغيل أو إيجار الوحدات التجارية و الترفيهية في محطات الأتوبيس ، وكذا استخدام الوسائل الممكنة للإعلام طبقاً لكراسة الشروط (وذلك بمقابل انتفاع رمزي للمدينتين قدره (400 ألف جنيه) سنوياً لمدة (15 سنة)، من بداية تشغيل الخطوط تزاد بنسبة 10% سنوياً اعتباراً من العام الرابع للتشغيل، و تحصل محافظة الجيزة منها على 10% كرسوم سنوية ، على أن تؤول ملكية المنشآت للهيئة عقب انقضاء مدة مقابل الانتفاع 9 ديسمبر 2014 .