وكيل الأزهر الشريف يشهد مراسم جلسة الصلح بين عائلتين بسوهاج‎

يشهد الشيخ عباس شومان وكيل الازهر الشريف ، اليوم الثلاثاء ، نيابة عن الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر ، فعاليات جلسة الصلح التى سوف يتم عقدها بين عائلتى الـ “نحيلة” و الـ “الشيمى” بقرية برديس التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج ، بعد ان نجحت مساعى الاجاويد وكبار العائلات بالتنسيق مع القيادات الامنية فى تقريب وجهات النظر بين العائلتين الذين ينتمون لقبائل العرب والهوارة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ، ليسدل الستار على اشرس الخصومات الثارية بالمحافظة.

الجدير بالذكر ان تلك الخصومة راح ضحيتها 12 شخص وعشرات المصابين بعد الاستخدام الكثيف للاسلحة وقطع شريط السكة الحديد بالاضافة الى اضرام النيران فى 30 محل ومقهى ومنزل بمحيط الاحداث .

وكانت محكمة جنايات سوهاج قد اصدرت قرارها منذ اشهر قليلة بالاعدام شنقا على 12 شخص والحكم بالمؤبد على 28 اخرين وخوفا من تجدد تلك الخصومة بادر كبار العائلات فى التدخل لحقن مزيد من الدماء يشارك فى فعاليات المصالحة اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج واللواء ابراهيم صابر مدير الامن وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة.