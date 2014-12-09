30 ألف طالب يستفيدون من خدمات دبي الطبية

(جرافيك.. خدمات متميزة في 8 مراكز طبية موزعة علآ الإمارة)

أشارت الدكتورة وداد الميدور مدير برنامج مكافحة التبغ الى أن إدارة الرعاية الصحية في منطقة دبي الطبية تقدم خدمات الكشف الطبي والتطعيمات لـ30854 طالبا وطالبة في 92 مدرسة في دبي إضافة الى 2540 في رياض الاطفال . وتتبع 13 مدرسة منطقة هور العنز الصحي و12 مدرسة مركز العوير الصحي و13 مركز الاتحاد الصحي و5 مركز الرفاعة الصحي و10 مركز الراشدية و10 مركز القوز الصحي و9 مركز القصيص الصحي و7 مركز المحيصنة الصحي اضافة الى 13 مدرسة تتبع الصحة المدرسية .

واستعرضت الدكتورة وداد الميدور خلال اجتماعها مع مجلس إدارة الرعاية الصحية الأولية في دبي المشاريع المستقبلبة لإدارة الرعاية الصحية الاولية في منطقة دبي الطبية وشملت خدمات لمرضى السرطان وخدمات الصحة النفسية وخدمات الرعاية المنزلية والخدمات التخصصية بالرعاية، إضافة لإحلال مركز العوير الصحي.

خدمات إلكترونية

وحول آلية تقديم الخدمات قالت الميدور: إن الخدمات تقدم حاليا الكترونيا في 7 مراكز صحية مع اشتراط البطاقة الصحية وبطاقة الهوية مشيرة الى ان هناك مجموعة كبيرة من الخدمات تقدم مجانا للمواطنين وللوافدين وهناك مجموعة من الخدمات تقدم مقابل رسوم رمزية .

وأوضحت ان الخدمات التثقيفية والتعزيزية التي تقدمها المنطقة تشمل التثقيف الفردي للمراجعين وتعزيز الوعي داخل مراكز الرعاية وتعزيز الوعي في المؤسسات والدوائر الحكومية ومراكز التسوق والمشاركة في الفعاليات الرمضانية ومهرجانات التسوق .

وتشتمل خدمات الرعاية الصحية الاولية على خدمات علاجية مثل علاج الحالات المرضية العامة والطارئة وفحص الامراض غير السارية كالسكري وضغط الدم والقلب، وعلاج الاسنان وصحة الطلبة والمختبر والاشعة والصيدلة فيما تشمل الخدمات الوقائية رعاية الأم الحامل والصحة الانجابية وفحص وتطعيم الحجاج وفحص طلبة الجامعة والكشف المبكر لسرطان الثدي والتطعيم الموسع ومتابعة النمو الجسمي والعقلي للطفل والتثقيف الصحي الغذائي وفحوصات ما قبل الزواج وعيادة تعزيز الصحة الفحص الدوري وعيادة صحة الرجل وعيادة الاقلاع عن التدخين .

مواعيد

وأوضحت أن مراكز الرعاية الصحية الاولية تعمل من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهراً، ومن الخامسة وحتى العاشرة مساءً في كل من الاتحاد والراشدية وهور العنز ، ومن الساعة الثانية والنصف وحتى العاشرة مساءً في مركز العوير وفي العطل والاجازات الرسمية يعمل مركز هور العنز من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً ومن الخامسة وحتى التاسعة مساء .

وناقش المجتمعون اهمية التركيز على طلبة المدارس والاشتراطات الخاصة بالوجبات المدرسية اضافة الى امكانية ادخال بعض الامراض الاخرى على الفحوصات الخاصة بطلبة الجامعات وفحوصات ما قبل الزواج ، لحماية ووقاية الاجيال القادمة من الامراض الجينية والوراثية اضافة الى اهمية التركير على فحص نقص فيتامين د وسرطان الثدي في مراحلهما المبكرة حيث اكدت الدكتورة مريم شاكر ان مركز المحيصنة يمتلك احدث الاجهزة الخاصة بهذين الفحصين وتجري للمواطنين مجانا وللوافدين ب 100 درهم شريطة توفر البطاقة الصحية.

مجلس إدارة

شكلت إدارة الرعاية الصحية الاولية في منطقة دبي الطبية مجلساً للإدارة يتألف من عبد الله السويدي من هيئة تنمية المجتمع ومريانة الزرعوني من وزارة التربية والتعليم ورضا كحيله من جمعية النهضة النسائية وهند النابودة من جمعية رؤيتي وجوهرة عبد الله وجريدة البيان ممثلة بالزميل عماد عبد الحميد وهدى ، إضافة للدكتورة مريم شاكر استشاري طب الاسرة مدير مركز المحيصنة الصحي والدكتورة وداد الميدور مدير برنامج مكافحة التبغ ، وتهدف اللجنة إلى بناء الشراكات المجتمعية والتعرف على احتياجات الفئات الخاصة الضعيفة في المجتمع .