لخريباني: الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس

شاركت وزارة الداخلية أخيراً في أعمال المؤتمر العلمي الدولي السابع لأكاديمية شرطة دبي، بورقة عمل عن الدور الكبير للخدمة الوطنية في تنمية شخصية المجند، وإكسابه معارف ومهارات متميزة، لتعزيز مكانة الإمارات على الساحة الإقليمية والدولية.

وأكد اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تصريح ضمن المؤتمر، أهمية القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014، بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأكيداً على ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الإمارات، التي تنص على أن «الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون».

وكان الرائد الدكتور حمد الدرمكي نائب مدير إدارة الخدمة الوطنية والاحتياطية الاتحادية بوزارة الداخلية، قدم ورقة عمل خلال فعاليات المؤتمر، تحدث خلالها عن الدور الكبير للخدمة الوطنية في تنمية شخصية المجند، وإكسابه معارف ومهارات متميزة، لتعزيز مكانة الإمارات على الساحة الإقليمية والدولية.