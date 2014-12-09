إصابة 3 مجندين باختناق في حريق ضخم بنادي الزراعيين بقنا

نشب، حريق ضخم بمعرض تجارى يضم أكثر من 50 بايكة تجارية بنادى الزراعيين بمدينة قنا فجر اليوم “الثلاثاء”، تسبب فى تدميره بالكامل واحتراق جميع محتوياته وأصيب 3 مجندين بقوات الدفاع المدنى بحالة اختناق.

كان اللواء حسن السوهاجي مدير أمن قنا قد تلقى اخطارًا بنشوب حريق ضخم بنادى الزراعيين بمدينة قنا، فانتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق وتم الدفع بعدد 5 سبارات إطفاء وتمكنت من إخماد الحريق قبل امتداده لنادى المعلمين المجاور لنادى الزراعين والمنازل المجاورة وتبين نشوب حريق ضخم فى المعرض التجارى المقام بالنادى والذى يضم أكثر من 50 بايكة من الملابس والخردوات والأدوات المنزلية، وتبين تدمير المعرض بالكامل.

وتسبب الحريق فى أصابة 3 مجندين بالحماية المدنية بحالة أختناق أثناء عملية إخماد الحريق وتم نقلهم لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.