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الفنانة السورية عهد ديب عروساً للمرة الثانية

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الفنانة السورية عهد ديب عروساً للمرة الثانية الفنانة السورية عهد ديب عروساً للمرة الثانية

الثلاثاء 09-12-2014 02:46

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا خطوبة الفنانة عهد ديب والمخرج يزن أبو حمدة.

وكانت عهد ديب متزوّجة في السّابق الفنان السوري جلال الطويل، قبل أن يعلنا انفصالهما مع بداية الأحداث في سوريا.

يُشار إلى أنّ عهد ديب انتهت مؤخّراً من تصوير مشاهدها في المسلسل السوري الجديد "عناية مشدّدة"، عن نص علي وجيه ويامن حجلي، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

 

 

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