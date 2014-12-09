«العفو الدولية» تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في عدوانها على غزة

اتهمت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الأخير على قطاع غزة، الصيف الفائت، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات.

وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان لها، الثلاثاء، أن هجمات الجيش الإسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية على غزة أسفرت عن تدمير عدة مبان يتألف كل منها من عدة طبقات ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

في سياق متصل؛ قال مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر، إن «كل العناصر التي بحوزتنا تظهر أن هذا التدمير على نطاق واسع تم عمدا وبدون أن يكون له أي مبرر عسكري».

وأضاف «لوثر» أن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الإسرائيليون يومها تشير إلى أن تلك الهجمات كانت عقابا جماعيا بحق سكان غزة يرمي إلى تدمير أرزاقهم.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل حوالي 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصادر فلسطينية، في حين قتل في الجانب الإسرائيلي 67 جنديا و6 مدنيين.

جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية لم ترد إلى الآن على اتهامات المنظمة الحقوقية.