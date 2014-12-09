فيديو.. «المسلماني»: الدستور لايصلح للمستقبل ويجب تعديله و«لجنة الـ50» أخطأت

قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس السابق، عدلي منصور، إن النظام السياسي المبني على الدستور الحالي سيواجه تحديات في المستقبل.

وأضاف «المسلماني» الذي حل ضيفًا على برنامج «السادة المحترمون» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على قناة «أون تي في»، الاثنين، «يمكن بقول ذلك للمرة الأولى أنا أرى أن هذا الدستور لايلائم المستقبل في هذه البلاد، وأن هذا الدستور يجب تعديله».

وتابع «المسلماني»: «هذا الدستور لا يصمد من أجل المستقبل ولجنة الخمسين أخطأت في هذا الدستور.. وأنا دلوقتي بره الرئاسة فأتكلم براحتي.. لجنة الخمسين أخطأت في هذا الدستور بوضعه على هذا النحو.. إحنا لا نظام رئاسي واضح ولا نظام برلماني واضح وهناك درجة من الاضطراب بهذا الدستور».