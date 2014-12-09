أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

فيديو.. «المسلماني»: الدستور لايصلح للمستقبل ويجب تعديله و«لجنة الـ50» أخطأت

  • مصر
  • 10
Google+ Print

قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس السابق، عدلي منصور، إن النظام السياسي المبني على الدستور الحالي سيواجه تحديات في المستقبل.

وأضاف «المسلماني» الذي حل ضيفًا على برنامج «السادة المحترمون» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على قناة «أون تي في»، الاثنين، «يمكن بقول ذلك للمرة الأولى أنا أرى أن هذا الدستور لايلائم المستقبل في هذه البلاد، وأن هذا الدستور يجب تعديله».

وتابع «المسلماني»: «هذا الدستور لا يصمد من أجل المستقبل ولجنة الخمسين أخطأت في هذا الدستور.. وأنا دلوقتي بره الرئاسة فأتكلم براحتي.. لجنة الخمسين أخطأت في هذا الدستور بوضعه على هذا النحو.. إحنا لا نظام رئاسي واضح ولا نظام برلماني واضح وهناك درجة من الاضطراب بهذا الدستور».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي

فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي