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«مرور القليوبية»: كاميرات لمراقبة 34 ميدانا لتسجيل المخالفات إلكترونيا

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قال اللواء محمود شحاته، مدير إدارة مرور القليوبية، إنه تم تحديد ٣٤ ميدانا في أنحاء المحافظة، لتزويدها بكاميرات لمراقبة المركبات المتحركة، ليكون تسجيل المخالفات بشكل فوري لا يتدخل فيه العنصر البشري.

وأكد شحاته، في تصريحات صحفية، الإثنين، تشديد التواجد المروري بجميع شوارع وميادين المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية، على الطرق الرئيسية والفرعية، مشيرا إلى استمرار الحملات المرورية والخاصة بالكشف على سائقي المركبات المختلفة، بما يساهم بصورة كبيرة في تخفيض نسبة الطرق.

وأضاف أن الحملات الخاصة بضبط السائقين ممن يقومون بقيادة المركبات تحت تأثير المواد المخدرة مستمرة، وأن أجهزة الرادار ترصد المخالفين للسرعات المقررة، بينما يتم ضبطهم وتفعيل القانون عليهم من خلال الدوريات المرورية المنتشرة بالمحافظة.

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