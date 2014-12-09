بالفيديو.. يحيى قدري: أحمد شفيق سيعود قريبًا ليخوض انتخابات البرلمان المقبلة

قال المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، إن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، سيعود ليخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف «قدري» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسؤوليتي»، الاثنين، «أعتقد أن الفريق أحمد شفيق سيتم ترشيحه ضمن قوائم عن القائمة الخاصة بالقاهرة، وأنا تكلمت معه في هذا ولم يبدي أي اعتراض على هذا بالعكس قبل ذلك الأمر باعتبار أن هذا الأمر لمصلحة الحزب فيما إذا القوائم بتاعتنا هي التي قدمت».

وتابع «قدري»: «أنا شايف أن الرجل شعر بالغربة الشديدة وآن له أن يعودن وأتصور أنه أن شاء الله سوف يعود لمصر بإذن الله تعالى».