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رامي إسحاق: سعر الإنترنت بمصر أغلى 10 أضعاف عن باقي دول العالم

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قال رامي إسحاق، ممثل الشباب في لجنة حماية حقوق المستخدمين، التابعة للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، إن المواطن المصري يدفع عشرة أضعاف خدمة الإنترنت مقارنة بباقي دول العالم، مؤكدًا أن «الإستخدام غير المحدود» لا يتم التعامل به فعليًا من قبل شركات الإنترنت في .

وأضاف إسحاق في حواره مع الإعلامية إيمان عز الدين ببرنامج «بصراحة» على فضائية «التحرير»، أن مصر تستحق أن تكون من أعلي عشر دول في العالم في سرعة الإنترنت، وذلك لأن دخل الإنترنت في مصر يمكن أن يكون ضعف دخل مصر من قناة السويس.

وأوضح إسحاق، أن انقطاع الكابلات في البحر المتوسط كان نتيجة لضعف الصيانة لكابلات الإنترنت، مضيفًا أنه كان هناك وعود بإستخدام كابلات الفايبر بدلًا من الكابلات النحاسية في مصر ولكن لم يتم تنفيذها.

وأشار إسحاق إلى أن المواطنين يلجأون إلى استخدام وصلات الإنترنت، نتيجة ارتفاع أسعار الإنترنت في مصر، وسوء الخدمة التي يتم تقديمها.

وطالب إسحاق بضرورة تحسين خدمة الإنترنت المقدمة في مصر، وتابع «نستحق أن نتعامل بكرامة، وأن نحصل على خدمة جيدة، لأن في شباب كتير لها وظائف على الإنترنت، وبتستخدمه في تحسين دخلها».

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