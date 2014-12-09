بالصور والفيديو.. فاتن الحلو: أتعامل مع الأسود “بالحب والحنية”

قالت فاتن الحلو، رائدة ترويض الأسود الشهيرة، ورئيس مجلس إدارة السيرك المصري الأوروبي، إنها تتعامل مع الأسود “بالحب والحنية” بعيدًا عن الضرب والعنف، لأن العنف يترك أثر سئ في نفس الأسود، مضيفة أنها بدأت في السيرك منذ أن كان عمرها تسعة سنوات.

> وبسؤالها عن الرهبة والخطورة في التعامل مع الأسود، قالت الحلو إن نظرة العين وقوة الصوت، سلاحان هامان في التعامل معهم، فنظرة العين القوية تعطي الأسد انطباعًا أني أقوي منه.

وأضافت في حوارها مع الإعلامية إيمان عز الدين ببرنامج “بصراحة” علي فضائية “التحرير”، أن الإقبال علي السيرك المصري الأوروبي دائمًا كبير في المحافظات، وتوجهت بالشكر إلي جميع المحافظين لتقديرهم لفن السيرك.

وأشارت الحلو إلي أنها تعرضت لخسائر كبيرة خلال السنوات الثلاثة الماضية، وطلبت الدعم من وزارتي الشباب والرياضة والسياحة، لأن إقامة السيرك تتكلف مبالغ كبيرة، لافتة إلي أنها قدمت جزء من مبالغ العروض والحفلات لدعم صندوق تحيا مصر.

وذكرت الحلو أن هناك أكثر من سيرك يستولي علي اسم الحلو من أجل الشهرة، موضحة أن زوجها الراحل إبراهيم الحلو له الريادة في ترويض الأسود والوحوش، فهو حاصل علي الدكتوراه في فن السيرك.

وكشفت الحلو عن مفاجأة تحضر لها الأسبوع المقبل، وهي أنها ستسافرإلي إيطاليا لإحضار أكبر سيرك في الشرق الأوسط، وسيرك “دوسوليه”.

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