بالصور .. ضبط متسولة بعد اختطافها طفلة رضيعة من اسرتها بطنطا

تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا من ضبط ربة منزل بعد اختطافها طفلة رضيعة من أسرتها أثناء زيارة مسجد السيد البدوي واستخدمتها في أعمال «التسول»، ثم ألقتها بمدخل «لوكاندة» الأحمدية،

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوي، مدير المباحث الجنائية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بتمكن الرائد عمرو الطوخي رئيس مباحث قسم أول طنطا من ضبط هويدا سعد شحاته فرغلي 22 سنة، مقيمة بقرية طمابوش مركز ناصر بني سويف بعد اختطافها طفلة رضيعة من أسرتها أثناء زيارة السيد البدوي، واستخدمتها بأعمال التسول ثم ألقتها بمدخل لوكاندة الأحمدية بمنطقة السيد البدوي.

وتم التقابل مع وجيهة عز الرجال سليمان يعقوب «75 سنة، ربة منزل» مقيمة بذات المنطقة وقررت أثناء سيرها أمام «اللوكاندة» شاهدت الطفلة ملقاة على الأرض وشاهدت سيدة بجوار الطفلة فأمسكت بها بمساعدة الأهالي.

وبسؤال المتهمة قررت أن الطفلة تدعى «هند عبدالكريم سيد على منصور» نجلة زوجها ووالدتها تدعى نوال لا تعرف باقى اسمها، مضيفة أنها أخذت الطفلة بدون علم والديها بقصد التسول بمنطقة السيد البدوى وتركتها بمدخل «اللوكاندة» لرغبتها فى التخلص منها لوجود خلافات بينها وزوجها.

وحضرت ميرفت عبدالرؤوف مرسي فلفل «32 سنة، ربة منزل» مقيمة كفر الزيات إلى ديوان القسم وتعرفت على الطفلة، وأكدت أنها نجلتها وتدعى رحمه محمد عبد الرحمن عبدالرحيم تبلغ من العمر شهر ونصف، وأنها حضرت وبرفقتها نجلتها لزيارة المسجد الأحمدي وغافلتها المشكو فى حقها وأخذت الطفلة للتسول بها واتهمتها بذلك.

تحرر المحضر 12349 إدارى قسم أول طنطا وقررت النيابة حبس المتهمة 4أيام على ذمة التحقيقات .