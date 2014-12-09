ندوة الثلاثاء: حوكمة «الشركات العائلية» تحميها من الانهيار وخلافات الأحفاد

أدار الندوة - د. أحمد الجميعة

تجاوز مفهوم "الحوكمة" القدرة على ضبط الشركات إدارياً ومالياً إلى بناء ثقافة من التعاملات، والأخلاقيات، والمسؤولية المهنية والقانونية بين العاملين، بما يضمن مزيداً من الاستقرار للسوق، والاستمرارية في العمل، والخروج من "عقدة الكبير" إلى تطبيق النظام، وتحديداً في الشركات العائلية التي ثمثّل اليوم (80%) من اقتصادات العالم، وربما هي أكثر من هذا الرقم لدينا في المملكة، خاصة حجم عوائد العوائل التي تمتلك وكالات عالمية.

ومشروع "الحوكمة" في القطاعين العام والخاص لم يعد خياراً، أو ترفيهاً، وإنما أصبح ضرورة، وتحديداً مع تزايد حالات الفساد، والتطاول على المال العام، وبالتالي نحتاج إلى استكمال الحوكمة بدءاً من الشركات المساهمة - وهو مطبق حالياً بشكل إلزامي من قبل هيئة سوق المال - ثم الشركات العائلية التي لا تزال وزارة التجارة تحفّز القائمن عليها من دون إلزام، وانتهاء بحوكمة مؤسسات الدولة وهو ما نطمح إليه يوماً ما.

"ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع "حوكمة الشركات"؛ بالتركيز في الشركات العائلية التي تلاشى 70% منها تقريباً في الجيل الرابع؛ بسبب الخلافات بين الأحفاد، وعدم وجود أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة خوفاً من "التسريب".

مفهوم الحوكمة

في البداية تحدّث "نايف الفهادي" عن المقصود بمصطلح الحوكمة، قائلاً: إن التعاريف كثيرة، وفي كل مكان ربما تجد لها تعريفاً معيناً، مضيفاً أن مصطلح الحوكمة له أهمية بحسب الحاجة الخاصة لاستخدامها في منشأة ما، مبيناً أنها منظومة متألفة من عدة مكونات تشمل الثقافة والوعي والنضج والمبادرة والمؤسساتية والمسؤولية والأنظمة والأخلاقيات، وهي دائرة متكاملة تختلف موازين كل فكرة منها بحسب مستوى ونضج مجتمع الأعمال المتلقي لها، ذاكراً أنه مع وتيرة التغيير في المشهد التشريعي في العالم ككل، وفي منطقتنا خاصة -كما هو واضح في المملكة على وجه التحديد-؛ تبرز "الحوكمة" كعاضد مهم ومساعدة في استقرار الاقتصادات بشكل عام، وأسواق رأس المال بشكل خاص، مشيراً إلى أن هذا العضد يتمثّل في فهم الفرد -عضو مجلس الإدارة- للدور المنوط به؛ كونه المكون الأساس للتطبيق على أرض الواقع، وهذا يعتمد على وعي المشرّع أو قطاع الأعمال بأهمية تحديد هذا الدور بدقة.

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وأضاف أنّه يُقصد بحوكمة الشركات ذلك النظام الذي يحدد من خلاله حقوق ومسؤوليات مختلف الأطراف كمجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح في الشركة، فهي مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس الإدارة والمالك وجميع الأطراف ذات العلاقة، وبذلك تكون الأسلوب الذي يقدم الهيكل الذي من خلاله يتم مراقبة الأداء، والنتائج، والتوجيه بالأسلوب الناجح لممارسة وإدارة السلطة، والذي من خلاله تقدم جميع الحوافز اللازمة إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في سعيهما إلى تحقيق الأهداف المتفق عليها لخدمة مصالح الشركة ومساهميها، وفق إجراءات المراقبة والتوجيه الأمثل لاستخدام موارد الشركة بكفاية وفعالية، مشيراً إلى أنّ الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة بشكل فعّال تعزز مستوى الثقة والاطمئنان لدى مساهميها على استثماراتهم؛ لأنّ ذلك يعدّ مؤشراً على دراية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالمخاطر التي تحيط بالشركة، وبالتالي قدرتها على إدارة هذه المخاطر والحد منها؛ مما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري مع مراعاة المعايير الأساسية الأخرى للاستثمار؛ وذلك أنّ ممارسة الشركات للحوكمة ممارسة فعالة تؤدي إلى جذب المستثمرين واكتساب ثقتهم لما لها من ميزات أهمها توفير العدالة والشفافية لجميع أصحاب المصالح.

وأشار إلى أنّه في الغالب يلجأ المستثمرون إلى أصحاب الخبرات لإدارة أعمال الشركات التي يستثمرون بها؛ نظراً إلى افتقارهم للوقت الكافي والخبرات اللازمة لإدارة تلك الشركات، ومن هذا المنطلق تبرز الحاجة إلى تطبيق الحوكمة التي تعزز ثقة المالك بأنّ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة ملتزمون تحقيق أهداف الشركة والحفاظ على حقوقهم، مشيراً إلى أنّه تتمثل التحديات التي تواجه المالك في أن أصحاب الخبرات من المديرين ليسوا في الغالب من ملاك الشركة، فمن المحتمل أن يغلب المدير مصالحه الشخصية على مصالح المالك، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطبيق حوكمة الشركات؛ وذلك ببناء الأدوار التي تهدف إلى تكامل وتعزيز العالقة بين إدارة الشركة ومالكها وجميع الأطراف من أصحاب المصالح ومن ثم تحقيق مبدأ العدالة والشفافية.

الاختيار المناسب

وتداخل "آرون جاوهري"، موضحاً أن للحوكمة عدة تعريفات لدى كثير من المتخصصين، مؤكداً على أنها المعلومة الصحيحة حول اختيار الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب، ذاكراً أنه يُقصد بالأشخاص المناسبين من يستطيع اتخاذ القرار السليم في جميع المستويات، سواء كان مجلس إدارة، أو لجان تابعة له، أو الإدارة التنفيذية، علاوةً على ذلك، ف"الحوكمة" عملية تأكيد على وضوح من يتخذ القرار بناءً على معلومات جيدة في وقت مناسب سواء كانت الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة أو المساهمين.

فصل الملكية

وأوضح "طارق رخيمي" أنه بقدر ما تطبق مؤسسة ما أنظمة حوكمة فعالة، بقدر ما تكون هناك ثقة في المعلومات المتوفرة عن الشركة أو المؤسسة، مضيفاً أن هذه المعلومات تحكمنا في قرارات الاستثمار أو قرارات الشراكة أو أي قرار مالي، وفي الوقت ذاته نجد أن أنظمة الحوكمة تتيح نوعية فصل الملكية عن الإدارة، خاصةً أن معظم الشركات المسجلة في المملكة في وزارة التجارة وبنسبة (90%) هي شركات عائلية، مبيناً أن مشكلة هذه الشركات أنها تمر بعدة مراحل منها؛ مرحلة تأسيس، وهي التي كان يملك فيها المؤسس رؤية خاصة، ثم تأتي مرحلة الجيل الثاني الذين شاهدوا جزءاً من الخبرة، وعندما تصل الأمور إلى الجيل الثالث أو الرابع لا يمكن التحكم فيها، ذاكراً أنه بدون إدخال الحوكمة في الشركات العائلية ابتداء من الجيل الثاني فإن معظم هذه الشركات ستتعرض الى مصائب جمة، وأحياناً تنتهي وتتلاشى؛ بسبب الخلافات وتضارب المصالح، مُشدداً على أن أنظمة الحوكمة بالنسبة لمثل هذه الشركات وغيرها جزء مهم من استمرارية العمل بشكل أساسي، بل وتحقيق النجاح رغم التغييرات التي تحدث في السوق وظروف العمل.

الشركات العائلية

وتداخل "آرون جاوهري"، قائلاً:"الشركات العائلية أقل تنظيماً، وهناك محدودية في فرض الحوكمة على الأعمال العائلية، ولا أعتقد أن التنظيم التفصيلي لهذه الشركات يتبع النهج الصحيح؛ لأن هذا قد يحد من قدرة هذه الشركات على تنفيذ الأطر التي تتناسب مع ما تؤديه من أعمال"، مضيفاً أن الضغط لقبول التغيير ليس مناسباً بالضرورة، لكن المهم تفهم الشركات العائلية لأهمية تطبيق الحوكمة الفاعلة لتحقيق نجاحات أكبر واستدامة، مؤكداً على أن النجاح على المدى الطويل سيكون من نصيب من يُطبق الحوكمة.

وأكد "كريستوفر هوبس" على أن الشركات العائلية لم تكن يوماً من الأيام تحت ضغط المشرّع؛ لذلك نجدها متأخرة عن غيرها من الشركات، مضيفاً أن تقديم الحافز للشركات وتوعيتها وتثقيفها بالتزامها بنظام الحوكمة يُساعدها على تعظيم الفائدة واستدامتها، مبيناً أن الشركات العائلية ربما ستجد وضعها في خطر مستقبلاً مع توالي الأجيال.

وتداخل "طارق رخيمي" حول خطر تعاقب الأجيال بلا حوكمة، قائلاً:"هناك دراسة في جامعة (هارفرد) الامريكية أثبتت أن (70%) من هذه الشركات تلاشت في الجيل الرابع وهذه الدراسة موثقة".

حقوق المساهمين

وأكد "طارق رخيمي" على أن الشركات التي يوجد بها مساهمون تحتاج إلى أنظمة الحوكمة، لكن الهدف في هذه الحالة هو الحفاظ على حقوق المساهمين، حيث نجد فيها ملكية إضافةً إلى الإدارة التي تساعد على كيفية الحفاظ على حقوق كبار المساهمين، والحفاظ كذلك على حقوق صغار المساهمين، ومن ثم السيطرة على نظام المحاسبة في الإدارة ونظام فصل السلطات الموجودة داخل الشركة، مضيفاً أن الحوكمة هو نظام تأسيسي لضمان إنجاح العمل من خلال شفافية المعلومات وكيفية اتخاذ القرارات، لافتاً إلى أنهم كمستشارين ماليين كثيراً ما يواجهون العديد من المصاعب في الشركات التي ليست لديها أنظمة حوكمة، حتى أن نوعية المعلومات التي نتحصل عليها غالباً ما يكون مشكوكا في صحتها، لهذا نحرص على التدقيق في المعلومة حتى نتأكد من مصداقيتها، مبيناً أنهم يجدون في بعض الشركات الكبيرة أنظمة حوكمة وهيكل حوكمة مكتوب ولكن من دون تطبيق، متأسفاً على أن بعض الشركات الكبيرة لديها مشكلات بسبب الحوكمة وفصل السلطات واللجان، مؤكداً على أن تعميم الحوكمة بطريقة جيدة يبدأ كثقافة أكثر من دفعها كنظام.

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جهود جيدة

وحول تطبيق الحوكمة على أرض الواقع، أوضح "نايف الفهادي" أن هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد يبذلان جهوداً جيدة من خلال سن التشريعات والمتابعة للقطاع المالي، مضيفاً أن وزارة التجارة صاغت أخيراً دليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي، مبيناً أن وسائل القياس بالنسبة للباحثين محدودة على أي حال، ويمكن تتبع قياس النتائج جراء التطبيق من عدمه لمبادئ وأسس الحوكمة على قطاع الأعمال، من خلال بعض المؤشرات العالمية، فعلى سبيل المثال جاء ترتيب المملكة في مؤشر الشفافية والفساد الدولي لهذا العام 2014م في المرتبة (55) من بين (174) دولة تم تقييمها، كما قيّم المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة في الترتيب (24) بين (144) دولة في تنافسية الأعمال، أيضاً قيّم البنك الدولي في تقريره لعام 2014- 2015م عن بيئة الأعمال المملكة في الترتيب (62) بين (189) دولة فيما يتعلق بحماية المساهمين الأقلية، مؤكداً على أنه شكلياً خطا المشرع خطوات جيدة في سبيل صياغة ماهية الحوكمة في المملكة، ولا يزال هناك الكثير لتطويره في ما يتعلق بالتفعيل والتطبيق على أرض الواقع، ثم المتابعة والإشراف.

مساءلة وعدالة

وعن حوكمة الشركات، تحدث "كريستوفر هوبس"، قائلاً: على مدى العشر سنوات الماضية تقدمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يعرف ب"حوكمة الشركات"، كذلك جميع دول مجلس التعاون الخليجي لديها قانون للشركات المدرجة، فقد ابتكر المشرعون معايير للمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، وهناك وعي متزايد بالحاجة لحوكمة الشركات في الشركات غير المدرجة في البورصة، مضيفاً أن جميع المعايير تتناول الركائز الأساسية للمساءلة والعدالة والمسؤولية والشفافية، مبيناً أن حوكمة الشركات ليست فقط حول الهياكل الداخلية والعمليات مثل الممارسات الجيدة للمجالس، والرقابة الداخلية، والإفصاح والشفافية وحقوق المساهمين التي تُعد أساسية لإدارة الأعمال، لكن على نحو متزايد أيضاً في التواصل بين الموظفين والجمهور، والمواقف والثقافة التي تحتاجها المنظمة للحفاظ على علامتها التجارية وتعزيز سمعتها، والمسؤولية الاجتماعية للشركات بشكل جماعي، هذه القضايا تمثل نجاح الأعمال على المدى الطويل.

الأقل نمواً

وعلّق "آرون جاوهري" عن حوكمة الشركات، موضحاً أن ذلك يعتمد على المكان الذي تنظر إليه الشركات المدرجة الأعمال المنظمة، أو الشركات غير المدرجة في البورصة، أو العائلية، مضيفاً أنه في الأعمال الخاضعة للتنظيم (الخدمات المالية في المقام الأول) وكذلك الشركات المدرجة لدى المملكة، فإن تنفيذ وتطبيق هذه اللوائح داخل المنظمات هو في المراحل الأقل نمواً وإلى حد كبير، مؤكداً على أن هناك سبلا لتحسين ذلك منها التأثير من قبل المشرّع، وكذلك التثقيف والتوعية، مبيناً أنه رأينا على مر السنين وعلى وجه الخصوص أخيراً أن المشرع جاد بخصوص تطبيق الحوكمة داخل الشركات، ومع ذلك يظل التثقيف والتوعية هما المفتاح لتطوير ثقافة الحوكمة داخل قطاع الأعمال، مما يلزم وجود أرضية من القبول داخل هذه المنشآت، سواء في مجلس الإدارة، أو على مستوى الإدارة التنفيذية، بأن تفعيل الحوكمة الجيدة هدف نبيل، وأن الأمور أعمق من أن تكون إجراءً شكلياً.

رؤية بعيدة

وأكد "كريستوفر هوبس" على أن حوكمة الشركات هي المحرك الرئيس للقيمة المضافة في أي منظمة، وهناك العديد من الحالات التي تحكي لنا كيف يمكن لسلبية تطبيق الحوكمة أو عدمه أن يؤثر سلباً على سمعة المنظمة وخفض قيمة علامتها التجارية ف(شركة إنرون، وهيوليت باكارد، أوليمبوس) أمثلة على ذلك؛ وكما نرى أمثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على كيفية التأثير الجيد بعد تطبيق الحوكمة الجيدة في مثل (بنك أبوظبي التجاري، بنك عودة، بيوتيك، دانة غاز)، مُشدداً على أن الشفافية أمر بالغ الأهمية، وهذا لا ينبغي أن يترك تماماً للإفصاح في التقرير السنوي والحسابات، مبيناً أنه ينبغي أن يكون للمنشآت مشاركة متكررة واتصال مع المجتمع الاستثماري من خلال المحافظة على برامج علاقات فعّال مع المستثمرين يمكن الشركات من إيصال رؤيتها بعيدة المدى والقضايا التي تمر بها، ذاكراً أن البرامج التي تدار بشكل صحيح ستؤدي لولاء أكبر، وتقييم أفضل، وتقليل لمخاطر التقلبات وسيولة أفضل، لافتاً إلى أن الانفتاح التدريجي للبورصة السعودية سيؤدي لمشاركة أكبر من المستثمرين، حيث يتوقع من الشركات المساهمة التطبيق الفعلي والجيد للحوكمة، فالالتزام الأمثل سيؤثر حتماً على مجتمع الشركات غير المدرجة، بما في ذلك الكيانات المملوكة للدولة وكذلك الشركات العائلية.

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إعادة نظر

وفيما يتعلق بدور مجالس الإدارة في المملكة، وهل يُدرك الأعضاء الدور والمسؤولية بشكل كامل، أكد "نايف الفهادي" على أن لمجالس الإدارة تأثيرا فاعلا بقدر الوعي بتفعيل الحوكمة وتطبيقها على أرض الواقع بعيداً عن الشكليات ومستوى التنظيم لدى المنظمة أو المنشأة، مضيفاً أنه تعمل ال

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