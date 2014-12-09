أوامر ملكية بتعديل وزاري يشمل ثماني حقائب

صدر أمس الأثنين عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها:-

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 21

التاريخ: 16 / 2 / 1436ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من منصبه بناءً على طلبه.

ثانياً: يُعين معالي الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

ثالثاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

الحمد للاتصالات الحميّد للشؤون الاجتماعية الخريجي للزراعة

المقبل للنقل ابن سعيد وزير دولة عضواً في مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/ 22

التاريخ: 16/2/1436ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي من منصبه بناءً على طلبه.

ثانياً: يُعين معالي الدكتور خالد بن عبدالله السبتي وزيراً للتعليم العالي.

ثالثاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 23

التاريخ: 16 / 2 / 1436ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي الدكتور محمد بن علي بن هيازع آل هيازع وزيراً للصحة.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 24

التاريخ: 16 / 2 / 1436ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري وزيراً للثقافة والإعلام.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 25

التاريخ: 16 / 2 / 1436ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي المهندس/ محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من منصبه بناءً على طلبه.

ثانياً: يُعين معالي الدكتور فهاد بن معتاد بن شفق الحمد وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

ثالثاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 26

التاريخ: 16 / 2 / 1436ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه بناءً على طلبه.

ثانياً: يُعين معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميّد وزيراً للشؤون الاجتماعية.

ثالثاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 27

التاريخ: 16 / 2 / 1436ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة من منصبه بناءً على طلبه.

ثانياً: يُعين معالي المهندس/ وليد بن عبدالكريم الخريجي وزيراً للزراعة.

ثالثاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 28

التاريخ: 16 / 2 / 1436ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولا: يعفى معالي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل من منصبه بناء على طلبه.

ثانيا: يعين معالي المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيرا للنقل.

ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 29

التاريخ: 16 / 2 / 1436ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولا: يعين معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله.

ثانيا: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 30

التاريخ: 16 / 2 / 1436ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على المادة (27) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393ه المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54) بتاريخ 26 / 8 / 1429ه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5068 / م ب بتاريخ 5 / 6 / 1428ه.

وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية.

أمرنا بما هو آت:

أولا: يرقى اللواء/ سليمان بن عبدالله العمرو (مدير عام الدفاع المدني) إلى رتبة فريق.

ثانيا: يرقى اللواء/ عثمان بن ناصر المحرج (مدير الأمن العام) إلى رتبة فريق.

ثالثا: على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود