مقتل 3 جنود أتراك قرب الحدود مع سوريا

قتل 3 جنود من الجيش التركي، فجر الثلاثاء، في إطلاق رصاص مصدره منطقة سورية محاذية للحدود مع تركيا، حسب وكالة دوغان التركية للأنباء.

وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني إن الجنود قتلوا من جراء رصاص أطلقه مجهولون من مدينة رأس العين، بمحافظة الحسكة السورية.

إلا أن الوكالة لم تكشف عن هوية مطلقي الرصاص، علما بأن مسلحي تنظيم الدولة يخوضون مواجهات مع القوات الكردية في رأس العين.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردي قد شنت هجوما في مطلع نوفمبر الماضي على رأس العين، في محاولة لتخفيف الضغط عن كوباني.

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