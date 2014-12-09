جامعة شقراء تبدأ القبول على المقاعد الشاغرة للفصل الدراسي الثاني

وجه مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور خالد بن سعد بن سعيد بفتح باب القبول للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق في بعض كليات الجامعة.

أوضح ذلك المشرف على عمادة القبول والتسجيل الدكتور حسن بن عبدالعزيز الداود، الذي قال إنه تم فتح باب التقديم على المقاعد الشاغرة في التخصصات المتاحة للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1435/1436ه من خلال الرابط www.su.edu.sa (وسيكون القبول عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسياً وفق النسبة المتكافئة وتمثل 60% من المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة، و40% من درجة اختبار القدرات العامة).

وأضاف: سيتم فتح بوابة القبول الالكتروني للتعرف على التخصصات المتاحة وسيتم إغلاق البوابة الإلكترونية مساء يوم الخميس 26 / 2 / 1436ه.

كما أوضح د. الداود على الطلاب والطالبات الذين سبق لهم التقدم قبل هذا التاريخ ولم يحصل لهم قبول عليهم التقدم بطلب الكتروني جديد خلال الفترة المعلن عنها من يوم الأحد 15/ 2 /1436ه حتى مساء يوم الخميس 26 / 2 /1436ه وعليهم الإطلاع على كافة شروط القبول عن طريق بوابة القبول وعلى المتقدم أن يحفظ اسم المستخدم وكلمة المرور تسهيلاً لمتابعة حالة القبول خلال الفترة المتاحة واستخدمها في حالة الحاجة وسوف يتم إعلان نتائج القبول يوم الاثنين 30 / 2 /1436ه.

وقال: بعد إعلان النتائج ترسل الملفات والمستندات الأصلية المطلوبة عن طريق خدمة (جامعي) بالبريد السعودي دون الحاجة للحضور لمقر الجامعة بداية من يوم الثلاثاء 1/ 3 /1436ه.

وبين بأن آخر موعد لتسليم الملفات عبر البريد هو يوم الثلاثاء 8 / 3 / 1436ه وفي حال تأخر الطالب عن تسليم ملفه في الوقت المحدد سيفقد حقه في استكمال إجراءات القبول والتسجيل.

مشيراً بأن هناك فريقاً فنياً متخصصاً لخدمة الطلاب والطالبات، والرد على استفساراتهم وأسئلتهم والمشاكل التي تواجههم أثناء فترة القبول ، عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الشأن.