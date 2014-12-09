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تحديات قطاعات «الرعاية والضمان والتنمية» أمام الوزير الحميّد

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تحديات قطاعات «الرعاية والضمان والتنمية» أمام الوزير الحميّد تحديات قطاعات «الرعاية والضمان والتنمية» أمام الوزير الحميّد

    تنتظر وزير الشؤون الاجتماعية الجديد سليمان بن سعد الحميّد العديد من الملفات الهامة في قطاعات الرعاية والضمان والتنمية الاجتماعية التي تتطلب سرعة البت فيها وتطوير العمل داخل منظومة الوزارة التي مر بها العديد من الوزراء، وتسريع عجلة المشاريع المقررة في كثير من مفاصل الشؤون الاجتماعية لاسيما مايمس منها حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث يعول المهتمين بقطاع الشؤون الاجتماعية وذوي الشأن من المتعاملين مع وكالاتها واداراتها التي تخدم شريحة مهمة من المجتمع كالمعوقين ومستحقي الضمان والمحتاجين من الاسر الفقيرة وغيرهم. ولم يكن الوزير الحميد بعيدا عن هموم الشؤون الاجتماعية طيلة فترة خدمته بالدولة حيث عمل محافظا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لنحو 18 عاما، قبل تعيينه عضوا بمجلس الشورى، وامتدت خدمة الحميد في ادارات التأمينات الاجتماعية أربعة عقود حيث بدأ عمله في المؤسسة عام 1395ه، وتقلد مناصب في الجانب الاستثماري والتأميني، وتقديرا لنشاطه البارز والمميز، عين نائبا للمحافظ في عام 1404ه، ثم توجت إنجازاته المهنية بتعيينه محافظا للمؤسسة في عام 1416ه، واستمر في هذا المنصب حتى تعيينه في مجلس الشورى.

وكان الحميد عضوا في مجلس إدارة العديد من الشركات والبنوك كبنك الرياض والبنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الامريكي وشركة أسمنت القصيم وشركة اسمنت الشرقية والمجموعة للأبحاث والتسويق، وشركة المعيقلية، والشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، والشركة السعودية للخدمات الفندقية، وكان نائباً لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتأمين الاجتماعي، ورئيس اللجنة الاستشارية لمكتب ارتباط الدول العربية وسبق أن ترأس لجنة الموارد المالية في المنظمة الدولية للتأمين الاجتماعية.

ويحمل وزير الشؤون الاجتماعية الجديد شهادة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة شمال كولورادو - بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير ممتاز، والبكالوريوس في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة شمال كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وتعتبر الجبيل مكان ميلاده في 1/7/1366ه

وشارك الحميد خلال مسيرته العملية في الدولة في العديد من الندوات والمؤتمرات المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وتقلد وزير الشؤون الاجتماعية الجديد عددا من الأوسمة والميداليات منها وسام الاستحقاق من المنظمة الدولية للتأمين الاجتماعي.

وحققت التأمينات الاجتماعية في عهد الحميد العديد من القفزات المشهودة حيث تم اعتماد نظام التقاعد المبكر، وتقليص العمر التقاعدي للنساء إلى 55 سنة، وتقليص فترة الاستفادة من التقاعد في حالة الوفاة أو العجز المهني، وتبع ذلك صدور نظام تبادل المنافع بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع العسكري والقطاع المدني وغيرها الكثير من المنجزات والاستثمارات الضخمة الى جانب التطورات في مجالات التعاملات الالكترونية.

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