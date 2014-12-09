مقتل «قهوجي» في اشتباكات بين الإخوان والأهالي في الإسكندرية

قالت وزارة الداخلية، أن مواطنا لقى مصرعه متأثرا بإصابته في الإسكندرية، خلال اشتباكات وقعت بين متظاهرين من أنصار تنظيم الإخوان وعدد من الأهالي عقب تدخل قوات الشرطة للفض.

وأضافت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أن حوالى 50 شخصا من أنصار تنظيم الإخوان تجمعوا بميدان «كابو» بمنطقة الحضرة القبلية باب شرق، بالإسكندرية، وقاموا بقطع الطريق وإشعال إطارات الكاوتشوك والاشتباك مع الأهالى وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش، فقامت قوات الشرطة بالتدخل والفصل بينهم وتفريقهم وضبط 3 من عناصر الإخوان مثيرى الشغب بحوزة أحدهم سلاح خرطوش وكمية من الطلقات.

وأوضح البيان أنه وصل إلى المستشفى الجامعى المواطن يحيى إبراهيم محمد خليل، (27 عاما)، يعمل قهوجيا مصابا بطلق خرطوش في الصدر إلا أنه توفي متأثراً بإصابته، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة.

في سياق متصل حملت أسرة القتيل جماعة الإخوان مسؤولية مقتله، غير أن مصدر مسؤول بالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي بالإسكندرية نفى صحة ذلك، متهما الشرطة التي فرقت المسيرة بمسؤولية مقتله.