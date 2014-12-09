“التحالف” يعتزم نشر 1500 جندي بالعراق للمساعدة في تدريب القوات العراقية والكردية

تعهدت دول في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بنشر 1500 جندي في العراق للمساعدة في تدريب القوات العراقية والكردية.

وقال الجنرال الأمريكي جيمس تيري ـ حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء اليوم الإثنين، والذي يشرف على جهود التحالف لمحاربة المتشددين في العراق وسوريا، إن القوات الجديدة ستنضم إلى 3100 جندي فوض الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنشرهم في العراق.

ولم يحدد الجنرال الأمريكي الدول التي تعهدت بإرسال الجنود خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي لأعضاء التحالف الدولي التي تقوده واشنطن يومي الثاني والثالث من ديسمبر، إلا أنه أشاد بإعلان الحلفاء رغبتهم بإرسال مدربين ومستشارين.

وأضاف تيري أن “القسم الأكبر” من العناصر سيكلف تدريب القوات العراقية على “بناء قدرات شراكة”.

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