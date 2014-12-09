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بالصور .. بدء احتفالية مؤتمر شركات moc بالإسكندرية للبترول

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بالصور .. بدء احتفالية مؤتمر شركات moc بالإسكندرية للبترول

بدء مساء أمس احتفالية مؤتمر شركات moc بالإسكندرية للبترول وذلك بحضور اللواء طارق مهدى – محافظ الإسكندرية واللواء أمين عز الدين – مدير أمن الإسكندرية وقيادات شركات البترول فى وحوض البحر المتوسط.

قال اللواء طارق مهدى :” أن هذه الاحتفالية أكبر دليل على عوده الأمن والأمان إلى مصر وخصوصاً الشارع السكندرى، ونوه أن الاحتفالية تقام سنه فى الإسكندرية والعام الذى يليه فى إيطاليا، ولكن لم تقم هذه الاحتفالية منذ 4 سنوات ” .

وأضافت هبه عياد – نائب رئيس شركة “BG Egypt” للغاز الطبيعى أن الشركة بدأت العمل فى مصر منذ 25 سنه وبلغ حجم إستثمارتها 14 مليار دولار، كما أن الشركة تعد من أهم المستثمرين البريطانيين فى مصر وتلعب دوراً حيوياً فى تطوير صناعة الغاز الطبيعى المحلية وتعد أكبر منتجى الغاز فى مصر.

بالصور .. بدء احتفالية مؤتمر شركات moc بالإسكندرية للبترول 1

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