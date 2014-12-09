تقارير: فيفا يرفض طلب برشلونة بالتعاقد مع ' بديل ' فيرمايلين

(إفي): كشفت تقارير اخبارية اليوم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفض السماح لبرشلونة رسميا بالتعاقد لتعويض غياب المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين، الذي يعاني من اصابة قد تحرمه من المشاركة مع الفريق خلال موسمه الأول مع البرسا.

وأشار برنامج (سبورتس كوبي) إلى أن (فيفا) رفض رسميا امكانية تعاقد البرسا مع "بديل" لفيرمايلين.

كان الاتحاد قد حرم برشلونة من ضم لاعبين خلال موسمي انتقالات المقبلين لمخالفات في استقدام اللاعبين القصر.

وفي انتظار قرار محكمة التحكيم الرياضي، التي ستنظر الاستئناف الذي تقدم به البرسا في عقوبة الفيفا في محاولة لتخفيفها، كان برشلونة يحاول الحصول على موافقة من الاتحاد للتعاقد مع لاعب لتعويض غياب فيرمايلين.

ووفقا للمصدر، فإن الاتحاد رفض طلب البرسا، لذا فسيكون عليه انتظار تعافي اللاعب من الاصابة التي يعاني منها، وتطلبت خضوعه لعملية جراحية يغيب على إثرها لأربعة أشهر.

يشار إلى أن برشلونة كان قد تعاقد مع فيرمايلين (29 عاما) الذي يعاني دائما من الإصابات، قادما من أرسنال الإنجليزي مقابل عشرة ملايين يورو وثمانية ملايين ونصف المليون أخرى في صورة متغيرات.

وإذا ما سارت الأمور بشكل جيد مع اللاعب فإنه قد يخوض مباراته الأولى مع النادي الكتالوني في نهاية الموسم الجاري.