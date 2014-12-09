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حمدان بن راشد يكرم الفائزين بجائزته الطبية 15 الجاري

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حمدان بن راشد يكرم الفائزين بجائزته الطبية 15 الجاري حمدان بن راشد يكرم الفائزين بجائزته الطبية 15 الجاري

يتوج سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي جائزة حمدان الطبية 20 فائزاً بالدورة الثامنة للجائزة، وذلك خلال الحفل الذي يقام يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري في قاعة راشد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويحضر الحفل لفيف من كبار الشخصيات والقائمين على القطاعات الصحية المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، إن الدعوة عامة لحضور الحفل لإتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع وفئاته، للمشاركة في هذه اللحظات التاريخية الهامة التي ستتوج خلالها قمم أسهمت بجهودها في الارتقاء بالمنظومة الصحية وفي دعم مسيرة العمل التطوعي. وأوضح أنه سيتم الإعلان خلال الحفل عن أسماء المواطنين الأربعة الفائزين بـ«جائزة الشخصيات الطبية المتميزة في المجال الطبي».

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