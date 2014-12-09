تطوير وتشغيل أسواق مجتمعية في 12 موقعاً بأبوظبي

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن طرح مزايدة عامة دعت من خلالها المستثمرين من القطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتشغيل الحزمة الثانية من مشروع الأسواق المجتمعية في 12 موقعاً بأحياء ومناطق المدينة، تشمل الوثبة، وبني ياس، والفلاح، والنهضة العسكرية، والسمحة، ومدينة شخبوط ، والرحبة، ومدينة محمد بن زايد «موقعين»، والشامخة، والشوامخ، إضافة إلى جزيرة ياس.

مواعيد

وحددت البلدية آخر موعد لتقديم عروض المزايدات بتاريخ 27 يناير 2015، علماً أن تنفيذ هذه المشاريع سيكون بالتعاون مع القطاع الخاص، وسيتولى المطورون عملية التمويل ويحصلون على حقوق الاستفادة من الأراضي التابعة للبلدية عبر اتفاقية المساطحة، التي توفر حق الانتفاع لمدة 30 عاماً تعود بعدها ملكية الأسواق إلى البلدية.

وقالت مصادر البلدية إن هذه المشاريع تندرج ضمن خطتها لتطوير المشاريع ذات الصبغة المجتمعية في كافة أنحاء المدينة، حيث تطمح إلى بناء شبكة من الأسواق المجتمعية وفق فكرة «3 في 1»، ففكرة الأسواق المجتمعية تتضمن ثلاثة مكونات رئيسية، وهي مرافق الخدمة المجتمعية، ومحلات التجزئة الخدمية، إضافة إلى مراكز الخدمة الحكومية، حيث إن من شأنها تعزيز المرافق والخدمات المقدمة لقاطني المناطق السكنية، فضلاً عن اعتبارها ملتقى لقاطني هذه المناطق بما ينعكس إيجاباً على الجودة والمستوى المعيشي.

مساحات

وتتراوح مساحة الأسواق المجتمعية المقرر تطويرها وتشغيلها في 12 موقعاً من أحياء ومناطق والمدينة ما بين 8 آلاف متر مربع وحوالي 27 ألف متر مربع، حيث ستسهم في تطوير الأحياء والمناطق السكنية المستهدفة، وإتاحة فرصة مميزة للقطاع الخاص لتحقيق العوائد المجزية والمستدامة.

وذكر أن هناك مخططاً رئيسياً تم إعداده مسبقاً للأسواق أو المراكز المجتمعية في كامل مدينة أبوظبي، وفقاً للكثافة السكانية، وحجم ونوع الخدمات التي يحتاجها السكان، فهناك مراكز للأحياء السكنية تخدم حوالي من 6 إلى 10 آلاف نسمة، بينما تخدم المراكز المجتمعية للمنطقة ما بين 30 و40 ألف نسمة.

يشار إلى أن بلدية أبوظبي أعلنت العام الماضي تنفيذ خطة رئيسية تشمل إنشاء 40 مركزاً مجتمعياً، تنقسم إلى 28 مركزاً مخصصاً للأحياء السكنية، تصل مساحتها الطابقية إلى 12 ألف متر مربع، وتوفر مكونات مجتمعية على مساحة تتراوح ما بين ألفين وأربعة آلاف متر مربع، كما سيتم تخصيص 12 مركزاً للمناطق السكنية ضمن الخطة الرئيسية للبلدية، وستعمل تلك المراكز على تقديم الخدمات لمجموعة من الأحياء السكنية، وستقام على مساحات طابقية تصل إلى 20 ألف متر مربع وتوفر مكونات مجتمعية على مساحة تصل إلى 8 آلاف متر مربع.