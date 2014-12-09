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رافعة ضخمة في ميناء خورفكان تطحن آسيوياً وتصيب آخر

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رافعة ضخمة في ميناء خورفكان تطحن آسيوياً وتصيب آخر رافعة ضخمة في ميناء خورفكان تطحن آسيوياً وتصيب آخر

دهست رافعة ضخمة في ميناء خورفكان أثناء مرورها في طريق داخلي فيه أحد العاملين الآسيويين (أ، ن، أ) بأكمله في مشهد غريب وعنيف وحولته إلى أشلاء متناثرة وتعرض آخر لإصابة متوسطة.

وكانت نيابة خورفكان أمس قد أحالت قضية الدهس إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات التي أفضت إلى تسبب قائد الرافعة ويدعى ( ب، ش، ك ) بغير عمد في وقت مبكر من يومين إلى دهس عامل آسيوي وتعرض آخر لإصابة، وذلك بعدما قام المتهم في إفراغ حمولتها ووضعها في مكانها وتحرك بالرافعة داخل الميناء. حيث أكد على استخدامه صافرة الإنذار« الهرن » للمارين من أمامه، إلا أنه لم يتنبه لمرور المجني عليه وزميله لحدة الأصوات والإزعاج في المنطقة، حيث تفاجأ بهما وحاول تفاديهما إلا أنه لم يتمكن فصدمهما على الفور.

 

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