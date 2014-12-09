دبي أول مدينة عربية توفر «غوغل للتجول الافتراضي»

أعلنت"غوغل" أمس، عن إطلاق خدمة التجول الافتراضي في دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، وهي ميزة تابعة لخرائط غوغل، تسمح بتصفح المناطق الرئيسة التجارية والسياحية في الإمارة، مع مشاهدة صور عالية الجودة لمحيط هذه الشوارع بـ 360 درجة، لتكون أول مدينة في العالم العربي تتوفر بها هذه الخدمة.

ويتضمن التطبيق في الوقت الحالي، وكتجربة أولية، بعض الطرق الرئيسة التي تم التقاطها في الإمارة، منها شوارع: الشيخ زايد، ووسط المدينة، والصفوح، ودبي مارينا، والخليج التجاري، وبر دبي، ديرة.

ويمكن للمستخدمين التجول في هذه المناطق والاقتراب إلى أقرب مستوى على خرائط غوغل. وأكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، أهمية وجود مثل هذه المشاريع المتميزة التي تبرز مدينة دبي كمدينة عصرية، حيث سيشكل هذه المشروع الإلكتروني جولة افتراضية ممتعة في حدود وأرجاء الشوارع الرئيسة في مناطق معينة بإمارة دبي لكافة مستخدمي الشبكة حول العالم، ويتيح للراغبين في التعرف إلى شوارع ومناطق الإمارة عن قرب ومن مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في إبراز معالمها وتطورها المشهود في كافة المجالات.

وأوضح أن بلدية دبي تحرص كل الحرص على تقديم ما هو مفيد ومتميز في مختلف المجالات، لتعكس من خلاله التطور والحداثة والرقي الذي يليق بسمعة الإمارة عالمياً، مؤكداً أن هذا المشروع يعكس الواقع الحقيقي لحدود شوارع الإمارة، ومناطقها التجارية والسياحية الرئيسة، ويتيح لرواد هذه المناطق من سواح وزوار وأيضاً، وللمختصين، فرصة الاطلاع على تفاصيل المناطق والشوارع فيها.

وحرصت البلدية على مراعاة الخصوصية في الصور التي تم التقاطها ضمن التطبيق، بعد حجب تفاصيل الصور التي قد تحتوي على أشخاص أو أرقام سيارات، كما أن المشروع يتيح متابعة المناطق والحدود بكل دقة ووضوح، وبالشكل الواقعي لتلك المناطق.

وأشاد لوتاه بدور شركة Google كمؤسسة معرفية عالمية وأيقونة للمعلومات السياحية والثقافية والفكرية والعلمية لبناء جسور التواصل الإنساني والثقافي بين شعوب العالم وثقافاته، مؤكداً في الوقت ذاته حرص البلدية على توثيق علاقاتها بتلك المؤسسات العالمية والمميزة، وتعزيز التعاون معها في المجال التكنولوجي.

وقال: «تحرص بلدية دبي دائماً على تحسين وتطوير أنظمتها وتطبيقاتها بأحدث التقنيات المتميزة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق خدمات راقية لمدينة تحرص البلدية على أن تكون متميزة، تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح، والبلدية تعد من أوائل الدوائر الحكومية التي أدخلت أنظمة وتقنيات المعلومات في خدماتها المختلفة لتلبية حاجات أفراد المجتمع».

من جهته، أشار محمد مراد المدير الإقليمي لـ Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن ميزة Google تسمح للتجول الافتراضي لملايين الناس من كافة أنحاء العالم، لاكتشاف وتجربة واحدة من أكثر المدن السياحية في العالم، التي تم إطلاق التجول الافتراضي فيها، مؤكداً أن الشركة لمست ردود فعل إيجابية جداً، وتؤمن أنها تفيد الناس والشركات على كافة المستويات، مع وجود مثل هذه الصور وهذه الخدمات.

فوائد للمستخدمين

وتهدف غوغل لتسهيل الحياة اليومية للمستخدمين، سواء كانوا يبحثون عن موقع معين قبل الانتقال إلى حي جديد، أو يرغبون باستكشاف موقع مطعم أو مقهى، ويمكن للمستخدمين اكتشاف مطاعم أو فنادق قبل الوصول إليها، أو ترتيب أماكن الاجتماعات واللقاءات وغيرها.

فوائد للأنشطة التجارية

كما يمكن للأنشطة التجارية أيضاً، الاستفادة من ميزة التجوّل الافتراضي من خلال تضمين خرائط Google مباشرةً في مواقعها، ما يساعدها على الترويج لفنادق أو توفير المعلومات عن متاجر أو مطعم محلي، أو غيره من المطاعم والمقاهي، وتتيح الفرصة للسياح التحقق من محيط فندق معين قبل الحجز فيه على سبيل المثال، واختيار الوجهة الأمثل لهم قبل الحجز.

وتقوم غوغل بتحسين الخرائط وعشرات الآلاف من التحديثات كل يوم في كافة أنحاء العالم، من حيث أسماء الطرق، والعناوين الرئيسة، وجداول النقل العام والصور، وتوفر خدمة «ستريت فيو»، أدوات لتعليم الصور غير المناسبة للمراجعة وإزالتها، بالإضافة إلى أن كل صورة تحتوي على وصلة لأداة «الإبلاغ عن مشكلة»، حيث يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن الصور غير المرغوب بها.

تكنولوجيا

يتم تجميع صور التجول الافتراضي من خلال مركبة مزودة بتكنولوجيا متطورة للتصوير، تضم كاميرا مثبتة على سقفها، تجمع الصور وبيانات المواقع، يتم بعدها التقاط الصور ودمجها مع بعضها للحصول على صور بانورامية بمدى 360 درجة، تتيح التنقل واستكشاف المواقع، وكأن الشخص بالفعل موجود بها.