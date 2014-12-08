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كامي سيرف تتوج ملكة جمال فرنسا لسنة 2015

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الإثنين 08-12-2014 20:17

توجّت الشابة الفرنسية Camille Cerf ملكة على عرش الجمال الفرنسي لسنة 2015 في حفل خاصّ أقيم للغاية، وشاهده الملايين في فرنسا.

Camille ، البالغة من العمر 20 عاماً، تدرس في معهد لإدارة الأعمال في مدينة ليل في شمال فرنسا، لكنها تحلم بأن تمارس يوماً ما عمل ملحق صحافي.

واللافت أنّ عيد ميلاد Camille يصادف يوم غد الثلاثاء، وكأنّ التاج كان أجمل الهدايا التي من الممكن أن تتمناها شابة.

يُذكر أنّ Camille Cerf صرّحت بعد تتويجها ملكة جمال فرنسا بأنّها تتطلع إلى الانخراط في العمل الجماعي الخيريّ، الذي يهدف إلى مساعدة المصابين بأمراض السرطان.

 

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