أول عمل سينمائي يجمع بين أحمد عز وزوج أصالة

بدأ أمس الممثل المصري أحمد عز تصوير فيلمه "ولاد رزق"، الذي يجمعه بالفنانين أحمد الفيشاوي وعمرو يوسف، وبالمخرج والمنتج طارق العريان، زوج الفنانة السورية أصالة.

ويعتبر فيلم "ولاد رزق" أول عمل سينمائي لعزّ بعد أزمته مع زينة، كما أنه أوّل تجربة سينمائية تجمع عز وطارق العريان، على الرغم من أن هناك صداقة أسرية قديمة بين عز وأسرة أصالة، حيث كانت شام، ابنة أصالة، قد سبق لها نشر صورة لها مع عزّ في منزلها.

يُذكر أنّ المخرج طارق العريان له فيلم مؤجّل مع منى زكي وعمر سعد بعنوان "أسوار القمر"، لم يُعرض حتى الآن، على الرّغم من أن تصويره قد أُنجز منذ حوالى ثلاثة أعوام.

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