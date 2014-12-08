ابنة شقيقة الصبوحة تتحدث بالتفاصيل عن لحظة وفاتها

روت ابنة شقيقة الفنانة صباح كلودا عقل، تفاصيل تلقيها خبر وفاة خالتها الشحرورة، عبر نشر رسالة على حساب الصبوحة الرسمي في موقع "فيس بوك".

وبدأت كلودا رسالتها، بالاتصال الذي تلقته عند الساعة 3:15 فجر الإربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني، من قبل هنادي الممرضة المرافقة لصباح في الأوتيل، وقالت كلودا إنه عندما رنّ هاتفها فجراً علمت أن هنادي هي المتصل، فعندما ردت سألتها عن وضع الصبوحة فكان جواب هنادي: "خلص. خالتك اشتاقت لاخوتها".

وعندما تبلغت كلودا بالخبر بدأت تبكي وتصرخ، واتصلت بصديقتها كارول، التي بدورها صرخت وبكت وبدأت ترجف وقالت لها: "بلكي هنادي غلطانة"، وطلبت كلودا من كارول أن تكتب الخبر المشؤوم من أجل إبلاغ الإعلام والجمهور.

وروت كلودا كيف تركت منزلها في تلك الليلة وتوجهت إلى الحازمية، حيث وصلت من الإنطلياس إلى الحازمية بـ 10 دقائق، وكانت الأمطار تتساقط بغزارة فقالت إن دموعها اختلطت بدموع السماء، ولم تميز ما سبب سوء الرؤية على الطريق؛ هل بسبب الأمطار الغزيرة أو بسبب دموعها.

وحين وصلت كلودا إلى غرفة الصبوحة في الأوتيل رفضت أن تصدق الخبر، وراحت تقبل يدي الصبوحة وتدلك لها رجليها كما كانت تفعل لها في حياتها.

وقالت كلودا: "بشكر ربّي اني كنت متمّمي كل واجباتي العاطفية والإنسانية مع هالانسانة الطيبة يللي أمضت أيامها، آخر 3 سنوات بكل هدوء ومحبة وكنت أجلس ساعات بقريها"، وكشفت أن الصبوحة طلبت منها أن تكتب ما تقوله لها بكتاب من دون أن تجرح أحداً، ووعدت كلودا أن تحقق لها أمنيتها وقالت: "طلباتها أوامر متل دايما".

وعند الساعة الرابعة بدأت كلودا بالإتصال بكل الأقارب والأصدقاء فمنهم من حضر فوراً ومنهم من كان خارج لبنان، واتصلت بنقابة الفنانين المحترفين، كما اتصلت بأحد الخوارنة لتتم الصلاة على جثمانها، واتصلت بميشال شماعة حتى بدوره يتصل بابنها صباح وابنتها هويدا وشقيقها روجيه المتواجدين في أميركا.

وعند الساعة الخامسة كانت قد اجتمعت العائلة والأصدقاء، ليقرروا ما الواجب فعله، وكانت كارول قد نشرت خبر وفاة الشحرورة على صفحة "الفيس بوك" بعدما قرأته لكلودا على الهاتف، وأوضحت كلودا أنها فور إعلان الخبر عبر "الفيس بوك"، تلقت العديد من الاتصالات للتأكد من صحة الخبر حتى ساعات الظهر، مع توافد الأقارب للمواساة والمساعدة في التحضيرات، وقرر الجميع أن تتم الجنازة يوم الأحد حنى يتسنى للأقارب الوصول من أمريكا، وأشارت كلودا أنها كانت تضع كارول بكل التفاصيل حتى تنشر الأخيرة الأخبار على حساب الشحرورة الرسمي في موقع "فيس بوك" للعلم والخبر من أجل وسائل الإعلام.

وأوضحت كلودا أنها تلقت اتصال من محطة الـMTV لإبلاغها أن المحطة موكلة ببث جنازة الصبوحة.

وفي نهاية رسالتها شكرت كلودا محطة الـMTV وكل وسائل الإعلام، ونقابة الفنانين المحترفين بكل أعضاءها ورئيستها النقيبة السيدة شادية دوغان الذين تجندوا من أجل صباح الأسطورة والذين لم يتركوا العائلة طوال الفترة الأليمة بحسب ما أوضحت كلودا.

وختمت كلودا ابنة شقيقة الصبوحة رسالتها بالقول: " صباح ، حتى برحيلك هزّيتي العالم ... جيتي عا هالدني متل الابطال و رحلتي متل الملوك ... جيتي متلانة فرح ... حبّيتي الحياة و الحياة حبتك ... كيف بعد رح نعرف نحب من دونك ؟"



