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ماجد المهندس يسجّل عملاً غنائياً جديداً في السعودية

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ماجد المهندس يسجّل عملاً غنائياً جديداً في السعودية ماجد المهندس يسجّل عملاً غنائياً جديداً في السعودية

الثلاثاء 09-12-2014 01:53

علمت مصادر "سيدتي نت" بأنّ الفنان ماجد المهندس يستعدّ لتسجيل عمل غنائيّ جديد في العاصمة الرياض، في أحد الستوديوهات الفنية، خلال الأسبوع المقبل.

ووصل المهندس إلى الرياض خلال الأسبوع الماضي، من أجل التحضير لبعض الأغنيات الجديدة، التي ربما يُضيفها إلى ألبومه الغنائي الجديد، لتأتي نتيجة تعاونه مع أشهر الشعراء والملحنين السعوديين، كناصر الصالح، وعبدالله أبو راس.

كما يستعدّ المهندس قريباً لإصدار أربع أغنيات جديدة، من إنتاج شركة روتانا، بالإضافة إلى قيامه بإحياء حفل بداية السنة الجديدة 2015 في فندق "ريتز كارلتون" في مركز دبي العالمي التجاري، يوم الأربعاء، في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع الفنانة نجوى كرم، بتنظيم من شركة روتانا.

يشار إلى أنّ الفنان ماجد المهندس قدّم مؤخّراً، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، أغنية وطنية بعنوان "غلاي بلادي"، من كلمات أصايل، ومن ألحان البحر، ومن توزيع زيد نديم.

كما أطلق، خلال حلوله ضيفاً على برنامج "أراب أيدول" في موسمه الحالي، أغنية عراقية بعنوان "ياحب ياحب"، من كلمات فراس الحبيب، ومن ألحان علي صابر، ومن توزيع محبّ الراوي.

 

 

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