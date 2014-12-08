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المعلم: محمود عزت للأهلي؟ لا لأننا نبحث عن المربع الذهبي

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المعلم: محمود عزت للأهلي؟ لا لأننا نبحث عن المربع الذهبي المعلم: محمود عزت للأهلي؟ لا لأننا نبحث عن المربع الذهبي

يرفض حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون العرب التفريط في مدافع الفريق محمود عزت للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

محمود عزت لاعب ناسيونال ماديرا سيعود إلى المقاولون العرب في يناير، بحسب ما أوضحه المعلم في تصريحات سابقة.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن اللاعب يرغب في الانتقال للأهلي مع عودته للدوري المصري، لكن المعلم يرفض التفريط في المدافع الواعد.

وقال شحاتة في مؤتمر صحفي: "بالتأكيد لا يمكن التفريط في أي لاعب، أتحدث مع النادي لتدعيم الفريق، وهذا يعني أننا سنضم بعض العناصر، لا أن نستغني عن نجومنا".

وأردف مدرب الأسبق "محمود عزت خرج إلى ناسيونال ماديرا بعقد إعارة، وبالتالي هو مقيد في قائمة الفريق، وبالتالي هو عنصر ضمن المقاولون ولن نتركه".

وأكمل "هدفنا هو الوصول للمربع الذهبي في الدوري المصري، وبالتالي يجب أن ندعم الفريق، لا أن نبيع عناصره الجيدة".

وأتم "لو ترك المقاولون العرب اللاعب، سيكون هناك رد فعل من جانبي بالتأكيد".

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