تعزيز العلاقات مع الصين خلال زيارة السيسي المرتقبة

قال محمد داود، رئيس جهاز التمثيل التجارى، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إنه سيتم توقيع وثيقة خاصة لرفع مستوى العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية الشاملة مع الصين فى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته المرتقبة للعاصمة بكين.

وتابع أن الوفد الوزارى المصرى سيجرى خلال الأيام المقبلة عدة لقاءات، وسيزور عدداً من المراكز التكنولوجية والمناطق الصناعية للاطلاع على تلك التجارب والاستفادة منها فى مصر.

وكشف مصدر حكومى مسؤول أن الزيارة المرتقبة للرئيس إلى الصين ستشهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والتركيز على الترويج لمشروعات القمة الاقتصادية، التى أجلت الحكومة المصرية موعد انعقادها إلى مارس المقبل بسبب تزامنها مع الأعياد القومية الصينية.

وأكد المصدر لـ«المصرى اليوم» أنه سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع الجانب الصينى خلال الزيارة المرتقبة للرئيس لتعزيز العلاقات الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع مذكرات تعاون مع عدد من التحالفات الصينية المصنفة عالمياً، منها مجموعة «تشينا هاربورت» العاملة فى مجال إنشاء وإدارة الموانئ، مع وزارتى التموين والنقل للمساهمة فى تنفيذ عدد من المشروعات فى منطقة قناة السويس وتطوير ميناء دمياط وتأهيلها للمشروع القومى لنقل وتخزين الحبوب.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم توقيع مذكرة تعاون مع شركة «كاسكو» الصينية المصنفة فى مجال نقل وتداول الحاويات مع وزارتى النقل والتموين، مشيراً إلى أن ممثلين من الشركتين زاروا القاهرة خلال الأسابيع الماضية والتقوا عدداً من الوزراء فى مقدمتهم خالد حنفى، وزير التموين، وهانى ضاحى، وزير النقل، واللواء مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، حيث عرضوا على الحكومة الدخول فى تحالفات لتنفيذ عدد من المشروعات المقرر طرحها فى مجالات النقل والموانئ وتخزين الحبوب.

وأضاف أنه سيتم توقيع اتفاق مع شركة ايتيدا الصينية التى قامت بتنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية فى خليج السويس للدخول فى استثمارات جديدة على جانبى المجرى الجديد لقناة السويس.

وقال: «هناك تسابق بين شركات أمريكية وصينية لتنفيذ مشروع تخزين الحبوب فى دمياط، حيث التقى ممثلو شركة دومب الأمريكية العالمية المتخصصة فى إنشاء الصوامع وغلال الحبوب الصغيرة والمتوسطة والعملاقة وزير التموين قبل عدة أيام، وأبدوا رغبتهم فى إنشاء صوامع عملاقة فى المنطقة الاستراتيجية بدمياط».

وكان وزراء الصناعة والتجارة والنقل والكهرباء والتعاون الدولى قد وصلوا إلى بكين، صباح الإثنين، لإجراء عدة محادثات اقتصادية مع الجانب الصينى.

ومن المقرر أن يحضر الوزراء ندوة تعقدها السفارة المصرية فى بكين اليوم بعنوان «سياسة مصر الاستثمارية والوضع الاقتصادى»، وتشارك فيها مجموعة من كبريات الشركات الاستثمارية والصناعية فى الصين لمناقشة المشروعات المصرية التى تطرحها الحكومة فى مجالات البنية التحتية والطاقة واستصلاح الأراضى، كما سيتم طرح الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادى وتشجيع الاستثمارات الخارجية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى اقتناص حصة كبيرة من الأموال التى خصصتها الحكومة الصينية لتوسيع استثماراتها فى القارة الأفريقية.

وقال مصدر مسؤول فى وزارة التجارة والصناعة إنه من المتوقع أن يناقش منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، مع الجانب الصينى إقامة عدد من المناطق الصناعية فى مصر والعمل المشترك على حل كل المعوقات التى تواجه الصادرات المصرية إلى الصين، والتوصل إلى آليات محددة لتقليل العجز فى الميزان التجارى بين البلدين، الذى وصل وفقاً لآخر تقدير إلى 5.6 مليار دولار.

وأضاف أن الوزير سيناقش تعديلات شهادات الجودة الخاصة بالمنتجات الصينية التى يتم استيرادها من الصين، بحيث يتم تشديد إجراءاتها لتحسين جودة المنتج الصينى المستورد للسوق المحلية.

وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الزيارة تأتى فى إطار ترويج الحكومة للقمة الاقتصادية المقرر عقدها فى مارس المقبل، خاصة أن أحد أسباب تأجيل انعقادها عن الوقت المحدد لها سابقاً فى نوفمبر الماضى هو الأعياد القومية الصينية.

وأشار السويدى إلى أن الصين كيان اقتصادى ضخم، وأن الرئاسة والحكومة تسعيان من خلال تلك الزيارات إلى تعزيز وفتح آفاق التعاون مع كل التكتلات الاقتصادية خاصة الصين وروسيا.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات صينية ضخمة فى مجال الصناعات التعدينية، خاصة أنها أكبر مستورد للخامات المحجرية، موضحاً أن تطبيق قانون التعدين الجديد الذى يحد من صادرات الخام سيدفع مستثمرى الصين إلى إقامة مصانع لتصنيع الخام فى مصر ليعاد تصديره.

وأضاف أن الصين أحرزت تقدماً ملحوظاً فى صناعة وسائل النقل والقطارات فائقة السرعة، متوقعاً أن تكون منافساً قوياً للدول التقليدية من أوروبا واليابان فى تنفيذ مشروعات هذه القطارات التى تسعى مصر لطرحها للاستثمار خلال الفترة المقبلة.

كانت اللجنة المصرية الصينية قد عقدت اجتماعها السادس فى العاصمة بكين مطلع الشهر الحالى، برئاسة محمد داود، رئيس جهاز التمثيل التجارى.