مضيفة قدمت مقبلات في كيس بلاستيكي فطردتها شركة طيران كورية

طردت تشو هويان ها، نائبة رئيس شركة كوريا للطيران (كوريان اير)، مضيفة جوية من على متن طائرة كانت على وشك الإقلاع، بسبب تقديم الأخيرة مجموعة مقبلات في كيس بلاستيكي، وفقا لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية.

وأثارت هذه الواقعة جدلا كبيرا في كوريا الجنوبية بعد وقوعها الجمعة بمطار جيه إف كيه بنيويورك حينما كانت طائرة الخطوط الجوية الكورية على وشك الإقلاع وأمرت هويان ها ابنة رئيس شركة الطيران، قائد الطيارة بفتح باب النزول لطرد مضيفة.

وكان السبب وراء طرد المضيفة هو تقديمها لمجموعة مقبلات (فواكه مجففة) بداخل كيس بلاستيك مغلق بدلا من تقديمها بطبق ما أثار غضب ابنة رئيس الشركة التي كانت على متن الطائرة التابعة لخطوط (كوريان اير) التي تتخذ (الخدمة الممتازة بالرحلة) شعارا لها.