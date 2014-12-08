بالصور..” شبيه الرئيس” سبوبة تكسب أصحابها الشهرة ويلقب بـ “سيادة الرئيس”

كتب-عبدالله سامي:

كثيرًا ما وقعت أمام أعيننا صور لأشباه الرؤساء على رأسهم شبيه الرئيس الراحل أنور السادات، أو شبيه الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو شبيه الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومؤخرًا صورة لشبيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورهم التي أثارت جدلًا واسعًا، واكتسب أشباه الرؤساء شهرة واسعة وذاع صيتهم بسبب الشبه الكبير بينهم وبين الرؤساء.

وبعد الجدل الكبير التي أحدثته صورة شبيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقع التواصل، ” أونا ” ترصد في هذا التقرير صور أشباه الرؤساء الذين اكتسبوا شهرة واسعة على النحو التالي:

شبيه جمال عبدالناصر

المحامي حجاب عبدالله شبيه الرئيس عبدالناصر، والذي كان أول ظهور له في ضريح الزعيم خلال الاحتفال بذكرى وفاته، ويبدو أنه قد استغل المناسبة جيدًا وسط حضور أنصار الرئيس الراحل الذين راحوا يلتقطوا الصور التذكارية مع شبيه الرئيس.

“حجاب” أبدى سعادته من الشبه القريب بينه وبين الرئيس عبدالناصر، حيث أكد أن هذا كان سببًا في حب الناس له وتقربهم منه لالتقاط الصور التذكارية التي باتت تكسبه شهرة واسعة.

شبيه السادات

” محسن المنسي” كثيرون لا يعرفون هذا الاسم، لكن الشبه الوثيق الصلة بينه وبين الرئيس السادات، جعله يتصدر الظهور على المواقع الإلكترونية أكثر من شخصيات سياسية أخرى. تبدو زياراته كزيارة الرؤساء حيث يسلط الضوء عليها، أبرز هذه الزيارات زيارة مشروع قناة السويس الجديدة وهو يتساءل ” فين جيهان”، كما كان له ظهور مختلف في عدد من الوقفات الاحتجاجية.

شبيه مبارك

وكانت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي ذكرت في -وقت سابق- أن مواطناً يمنياً يشبه مبارك تماماً نجا من الإعدام في القاهرة بعدما رأته مجموعة من المصريين وظنوا أنه الرئيس الأسبق”محمد حسني مبارك” وأنه هرب من المستشفى العسكرى، وبعد التأكد من هويته من قبل السلطات تم إخلاء سبيله، يدعي هذا الرجل ” محمد عبدالله شوماري”،لكنه حسب تصريحات سابقة له لم يشأ الظهور في الإعلام خوفًا من الاغتيالات أو المضايقات.



>شبيه مرسي

كما أثار الشبه القريب بين “رمضان السوهاجي ” بائع الأدوات المنزلية بالرئيس الأسبق محمد مرسي، جدلًا على نطاق واسع، وذاع صيته وتناقلت صوره وسائل التواصل الاجتماعي، كما عقد عددا من اللقاءات التلفزيونية أبرزها على قناة العربية.

وقال في تصريحات سابقة إنه تعرض لمواقف محرجة بسبب الشبه بينه وبين الرئيس محمد مرسي، كما أضاف أنه عندما شارك بأحد المليونيات التي نظمتها القوى الإسلامية، “اعتقد الكثير من المشاركين أنني الرئيس فقاموا بدفعي لاعتلاء المنصة”، مشيرًا إلى أن البعض بات يلقبه بسيادة الرئيس.

شبيه عدلي منصور

كما انتشرت-ايضًا-صورة لشبيه للرئيس السابق عدلي منصور، حيث يجلس رجل على أحد المقاهي ومعه شخصان يلعبون دينامو.

شبيه السيسي

حتى الرئيس السيسي لم يسلم من وجود شبيه له، تداول عدد من مستخدمي موقع “فيس بوك”، صورة لشبيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو جالس على مقهى شعبي في وسط البلد.

وعلق الكثيرون على هذه الصورة قائلين ” الرئيس السيسي بنفسه على القهوة، ويشرب شاي ومعسل”.