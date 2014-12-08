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تامر حبيب: دينا بريئة من تهمة إقصاء الروسية أوكسانا” من برنامج”الراقصة”

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تامر حبيب: دينا بريئة من تهمة إقصاء الروسية أوكسانا” من برنامج”الراقصة” تامر حبيب: دينا بريئة من تهمة إقصاء الروسية أوكسانا” من برنامج”الراقصة”

أكد السيناريست تامر حبيب “عضو لجنة التحكيم ببرنامج”الراقصة”  عدم وجود أى مؤامرة وراء خروج الراقصة الروسية أوكسانا من الجولة النهائية بالمسابقة،وبراءة الفنانة دينا من تهمة الوقوف وراء هذا.

وقال حبيب.انا قلت في نفس الحلقة اني كنت ضد القرار، و اني ماكنتش عايزها تخرج، و اكيد اللي متابعين الحلقات كانوا شايفين انا كنت قد ايه حاببها.

وأضاف.  أؤكد وأجزم إن اللي حصل ده خالي تماما من اي مؤامرة، و لا عشان نكسب المصريات علي حساب الاجنبيات كما تكهن البعض، و لا عشان دينا و فريال كانوا غيرانين منها، لأن يمكن البعض مايعرفش ان دينا هي اللي رشحتها للبرنامج بعد ما كسبتها الجايزة الاولي في مسابقة رقص شرقي كانت دينا رئيسة لجنة تحكيمها في روسيا، فلو كانت الست هاتغير و تنفسن، كانت من باب اولي ماعرفتش الجمهور المصري عليها من اصله، فالموضوع ببساطة ما هو الا ان دي مسألة تذوق.

 أكمل حبيب .الغريبة بقي ان اوكسانا نفسها ماكنش عندها اي مشكلة و لا حست بأي ظلم، و حضرت معانا تصوير الحلقتين اللي بعد خروجها من المسابقة، و روحها كانت رياضية و تجنن، و كل يومين تكتب علي الفيسبوك انها بتحب التجربة، و ان وصولها لإنها تبقي الرابعة ده مكسب كبير، و الاهم من المكسب ده انها رقصت في و قدام دينا اللي كانت بتحبها قبل ما تعرفها و لما عرفتها حبتها اكتر و اكتر، و ان كل اللي كانوا في البرنامج وحشوها، زي ما هي وحشتنا جدا.

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