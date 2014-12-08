Michael Kors وCarolina Herrera بتصاميم مميّزة لـ"Pre-Fall 2015"

في هذا الوقت من العام، يحرص المصممون العالميون على تقديم مجموعات ثانوية لموسم ما قبل خريف العام المقبل، وقد قدم المصممان مايكل كورس Michael Kors وكارولينا هيريرا Carolina Herrera مجموعات جذابة بتصاميم ناعمة وأنيقة حملت بصمتهما الفريدة في كل قطعة.

في مجموعة المصممة Carolina Herrera شاهدنا عدداً من الفساتين الناعمة ذات التصاميم الراقية والبسيطة التي تعبر عن أسلوب الليدي الأنيقة تزين بعضها بطبعات ربيعية جميلة، أما ألوانها فقد تنوعت بين درجات الأحمر والأزرق والألوان المحايدة بطريقة جميلة، وقد حرصت المصممة على أن تتضمن مجموعتها بعض فساتين السهرات التي تصور أسلوب المصممة الراقي الذي اعتدنا عليه.

أما في مجموعة المصمم الأمريكي Michael Kors فقد ظهرت اللمسة الأمريكية السهلة التي تطغى على تصاميمه في كل موسم، فشاهدنا مجموعة رائعة تنوعت بين تصاميم الكاجوال المتمثلة في الفساتين القصيرة ذات الطبعات الجميلة والبدل العملية التي توفر لك الإطلالة الأنيقة بأقل جهد ممكن، كما تضمنت عدداً من فساتين السهرات الناعمة التي حملت لمسات المصمم وأسلوبه البسيط والأنيق في الوقت نفسه.

شاهدي معنا ما تم تقديمه من Michael Kors وCarolina Herrera لموسم "Pre Fall 2015".

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