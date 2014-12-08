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40 شرطيا مغربيا لتأمين ريال مدريد خلال كأس العالم للأندية

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40 شرطيا مغربيا لتأمين ريال مدريد خلال كأس العالم للأندية 40 شرطيا مغربيا لتأمين ريال مدريد خلال كأس العالم للأندية

الرباط، (إفي): خصصت السلطات المعنية في المغرب أكثر من 40 شرطيا لحماية لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، المشارك اعتبارا من 14 ديسمبر الجاري ببطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالرباط ومراكش.

ووفقا لما نشرته صحيفة (الخبر) المحلية في المغرب نقلا عن مصادر شرطية ستكون حماية الفريق الملكي من المهام الأولى التي ستقع على عاتق الشرطة المغربية نظرا لوجود عدد كبير من مشجعي الميرنجي بالبلد العربي والذين سيودون الاقتراب من لاعبيه.

ومن ضمن الـ40 شرطيا المعنيين بحماية بعثة ريال مدريد، سيختص خمسة بحماية النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو وحده.

وسيخوض ريال مدريد أولى مبارياته بنصف نهائي البطولة يوم 16 من الشهر الجاري بالرباط على أن يخوض ثاني لقاءاته بمراكش يوم 20 من نفس الشهر حيث سيمكث ستة أيام بالمغرب.

كما تستعد الشرطة المغربية أمنيا لحماية فريق وفاق سطيف الجزائري خلال البطولة، نظرا للخصومة الرياضية المعهودة بين جماهير الكرة في البلدين العربيين.

كما أوردت الصحيفة على لسان مصادرها الأمنية أنه سيتم منع دخول الألعاب النارية وأي لافتات قد يكون هناك حاجة لتعليقها على عصي كما سيتم منع دخول الزجاجات أو أي شخص بدون تذاكر حتى لو كان قاصرا.

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