كاسياس متجاهلا برشلونة: بايرن وأتلتيكو أكبر المنافسين لنا في الأبطال

مدريد، (إفي): اعتبر حارس ريال مدريد الإسباني إيكير كاسياس أن أبرز المرشحين لمنافسة فريقه على لقب دوري الأبطال الذي يحمله هما مواطنه أتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ الألماني، متجاهلا ذكر اسم غريمه التقليدي برشلونة.

وصرح كاسياس في حوار نشرته (أديداس) قبل مواجهة لودوجوريتس البلغاري بالجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري الأبطال على ملعب سانتياجو برنابيو "أتلتيكو بطل الليجا وبرشلونة هما أقوى خصومنا في الدوري".

وتابع "نعتقد أننا سنظل في صراع معهما حتى النهاية، في دوري الأبطال أعتقد أن بايرن وأتلتيكو سيكونان أبرز المنافسين على ضوء ما حدث العام الماضي".

وبخصوص بطولة مونديال العالم للأندية التي سيشارك بها الفريق قال: "هدفنا هو التتويج باللقب، قدمنا أداء طيبا هذا العام، وأفضل طريقة لختامه هي أن نصبح أبطال العالم".

وأشار الحارس من ناحية أخرى إلى رغبته في الاستمرار لأبعد مدى مع المنتخب الإسباني.

وتابع "في الوقت الحالي أنا في حالة بدنية رائعة وطالما استمر فيسنتي ديل بوسكي (مدرب المنتخب) في استدعائي سأنضم وأنا سعيد بالدفاع عن بلادي لأنه أمر هام، خوض تجربة جديدة في كأس الأمم الأوروبية سيكون أمرا جيدا لإزالة الثقل الذي خلفته نتائج مونديال البرازيل".