فيورنتينا يفك ارتباطه بأحمد حجازي

أعلن فيورنتينا الذي يضم الدولي أحمد حجازي فك ارتباطه بمدافع منتخب مصر في يناير المقبل.

حجازي انتقل لفيورنتينا في صيف 2012 قادما من الإسماعيلي، لكنه لم كثيرا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي مرتين.

وقال بدانييلي برادي المدير الرياضي لفيورنتينا في تصريحات لـ"توتو ميركاتو" إن النادي يسعى لتوفير 10 ملايين يورو قيمة اللاعبين الذين ينوي ضمهم في يناير المقبل، ببيع عدة لاعبين بينهم حجازي.

القائمة تضم المغربي منير الحمداوي والبرازيلي أوكتافيو والأوكراني أليكساندر لاكوفينكو والاسترالي يوشوا بيرلانتي إلى جانب حجازي.

وأضاف برادي أن الفيولا يملك قائمة تضم 34 لاعبا وعليه التخلص من بعض اللاعبين ومنحهم فرصة المشاركة في مكان أخر من أجل اكتساب المزيد من الخبرة.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية انتشرت في القترة الأخيرة تؤكد رغبة كييفو فيرونا وإسبانيول في ضم حجازي في يناير المقبل.