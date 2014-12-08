بالفيديو.. أمن الجيزة يضبط سورياً انتحل صفة طبيب علاج طبيعي للكشف على سيدات

تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط سورى الجنسية قام بانتحال صفة طبيب علاج طبيعى وإدارة مركز طبى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة .

وأكدت معلومات وتحريات إدارة جرائم الأموال العامة بالجيزة قيام ” علاء . ف . ق ” سن 24 ” سورى الجنسية ” حاصل على ثانوية عامة ، ومقيم دائرة قسم شرطة أول أكتوبر – بإنتحال صفة طبيب علاج طبيعى ويحمل كارنية مزور بذات الصفة بالإضافة إلى استئجاره وحدة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة وإعدادها مركز طبى بمسمى ( الأكاديمية الطبية الأوربية ) بدون ترخيص.

وذكرت التحريات أن المتهم قام من خلال موقع التواصل الإجتماعى والقنوات الفضائية والصحف الرسمية والنوادى الراقية، بالدعاية للمركز وإيهام ضحاياه بإجراء عمليات تجميل وعلاج السمنة والنحافة وشفط الدهون بالمركز ، إضافة إلى ترويجه لبعض الأدوية المصنعة بمعرفته بعد تعبئتها فى عبوات تحمل أسماء منتجات شركات أدوية شهيرة نظير مبالغ مالية باهظة والإستعانة بإحدى الفتيات وإدعاء كونها طبيبة على خلاف الحقيقة لعلاج السيدات.

وتم ضبط جهاز موجات صوتية لتفتيت وإزالة الدهون، ( 150 ) سرنجة مختلفة الأحجام تحتوى على مادة غير معلومة ومغلفة، و( 100 ) ملف طبى يفيد مناظرة المريض ومرفق به تقرير طبى بحالته، ( 600 ) عبوة كارتون فارغة مدون عليها مستحضرات لعلاج تجاعيد الوجه ،و( 5 ) شهادات مزورة منسوب صدورها إلى كلية العلاج الطبيعى – جامعة القاهرة ( بعضها خالى البيانات والأخرى ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب للكلية ) .

وبسؤال سيدتان تواجدن بالمكان للعلاج أقر علمهن بالمركز عن طريق المواقع الإلكترونية واتفقن مع المذكور على مبلغ ( 15000 ) ألف جنيهًا لكلاً منهن مقابل إنقاص وزنهن تقاضى منهن مبلغ ( 7000 ) جنيه مقدم للواحدة.

كما أفاد مسؤولو وزارة الصحة أفادوا بعدم صدور ثمة تراخيص للمركز من قبل الوزارة وأن العبوات المضبوطة غير مصرح بتداولها بالسوق المحلية لكونها تمثل خطر على صحة المواطنين وأن جهاز إزالة الدهون المضبوط غير مرخص من قبل وزارة الصحة .

وبمواجهة المذكور إعترف بإرتكاب الواقعة،وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

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