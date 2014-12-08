بالفيديو.. عضو بالأمم المتحدة يحذر: بيع “بسكو مصر” يجلب السرطان للمصريين

حذر المستشار أحمد الخشن عضو برنامج الاغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، من إتمام صفقة بيع شركة بسكو مصر لشركة “كلوكز” الأميركية، قائلا “إنها تنتج مواد غذائية معدلة وراثيا وتجلب الامراض المسرطنة”.

وقال الخشن فى تصريحات خاصة لـ”أونا”، إن منتجات “كلوكوز” تحتوى على نسبة عالية من السكريات، تؤدى إلى إرتفاع ضغط الدم وضعف بالنسبة للاطفال، مشيرًا إلى أن العددد من الصحف العالمية كشفت عن مدى أضرار ما تقدمه الشركة المستهلكين وظهرت جليا فى أمريكا، حيث كثر شكاوى المواطنين.

وأشار “الخشن”، إلى أن إتمام صفقة بيع “بسكو مصر” له بعد أمن قومى، حيث أن شركة “كلوكز” تحتوى على رؤؤس أموال صهيونية، مضيفا أنه يتم عمل أبحاث حاليا على بعض المنتجات الغذائية البسيطة، التى تطرحها الشركة فى الاسواق المصرية لنعرف مدى صلاحيتها وتأثيرها على الصحة.

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