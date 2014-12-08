ما حقيقة حمل ليدي غاغا؟

أثارت النجمة العالمية Lady Gaga الجدل في إطلالتها الأخيرة، بسبب فستانها الأحمر، إذ ظهرت عليها عوامل الحمل واضحة.

وظهرت Gaga، وهي ترتدي فستاناً أحمر اللون، وقد بدا على بطنها الانتفاخ الشديد، مما أدّى إلى انتشار أخبار تؤكّد حملها، في ظلّ تصرّفات غريبة تدلّ على أنّ النجمة تحمل في أحشائها جنيناً.

وكانت النجمة البالغة من العمر 28 عاماً تحرص على إبعاد أيّ يد تمتدّ إلى بطنها، من خلال وضع يدها على منطقة البطن من وقت لآخر.

ولكن المتحدّث الإعلامي باسم Gaga نفى الخبر، مبرراً ظهورها الأخير بازدياد وزن النجمة بعض الشيء عمّا كانت عليه سابقاً.

يُذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها شائعات بشأن حمل Lady Gaga، إذ تعرّضت لموقف مماثل عام 2012، حيث برّرته حينها بالقول إنها تحبّ أكل المعكرونة والبيتزا، خصوصاً في مطعم والدها، وهو ما يُكسبها وزناً في كلّ مرة تزوره فيها.

فهل ستصبح Lady Gaga والدة عن قريب؟! أم أنها قامت بزيارة مطعم والدها مؤخراً؟!