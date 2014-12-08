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حبيبة بالي بيك تشاركه بطولة مسلسله الجديد

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حبيبة بالي بيك تشاركه بطولة مسلسله الجديد حبيبة بالي بيك تشاركه بطولة مسلسله الجديد

الإثنين 08-12-2014 14:08

فاجأ الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك الممثلة فخرية أفجين الشهيرة بنجلاء باختيارها شريكةً له ببطولة مسلسله الجديد، الذي قيل إنه وقع عقده قبل فترة بسيطة، وتقاضى مليون ونصف مليون ليرة أي ما يوازي 750 ألف دولار أجراً عنه، ومقرر بدء تصويره في شهر يناير المقبل، ليعرض على شاشة قناة ستار التركية.
وستتقاضى فخرية أفجين التي يرتبط معها بوراك بعلاقة عاطفية 35 ألف ليرة أي ما يوازي (17.500) ألف دولار عن الحلقة، ليكون هذا العمل هو الثالث بينهما بعد مسلسل "طائر النمنمة" وفيلم "حب يشبهك" الذي أنتجه بوراك من ماله الخاص، واختارها بنفسه بطلةً له، واالمسلسل الحالي الذي يجري الإعداد له على قدم وساق.
وقد تطورت علاقة الثنائي حتى سربت الصحافة التركية أنهما يعيشان حالياً في منزل مشترك، وإصرار بوراك أوزجيفيت على مشاركتها له كل أعماله الفنية الأخيرة يؤكد قوة علاقتهما، ولا يستغرب المقربون منهما أن تتطور أكثر إلى ارتباط رسمي وزواج.
وقد أصبحت حبيبته جيلان تشابا ماض قديم حيث بادرت هي إلى الإنفصال عنه فور شعورها بولادة إهتمام من نوع خاص من قبله تجاه فخرية أفجين، بعد بدء الحلقات الأولى من "طائر النمنمة"، فنفى علاقته في البداية بفخرية وحين انفصل عن حبيبته بدأت تخرج علاقتهما للعلن.

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