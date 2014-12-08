طردت أيضاً من عملها بسبب جمالها ! فما المشكلة ؟

يبدو أن الجمال أصبح نقمة وليس نعمة، فبعد طرد مقدّمة البرامج الرياضية الصربية كاترينا سريكوفيتشالتي من عملها بسبب جمالها، قامت شركة الخطوط التركية بالفمل عينه حيث طردت إحدى مضيفاتها بسبب جمالها الفاتن. يذكر أن هذه الجميلة تركية الأصل اسمها Zuhal Sengul وهي تعمل كعارضة أزياء بالإضافة إلى عملها كمضيفة. وعلى ما يبدو أن الركاب وخصوصاً النساء أصبحن يغرّن من جمالها وجاذبيتها فتعرضت للشكاوى والهجوم، ما أدى إلى خراب بيتها.

ما رأيك بفكرة طردها وهل هذا مشروع في مجتمعنا لأنها جميلة .