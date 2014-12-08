أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

طردت أيضاً من عملها بسبب جمالها ! فما المشكلة ؟

Google+ Print
طردت أيضاً من عملها بسبب جمالها ! فما المشكلة ؟ طردت أيضاً من عملها بسبب جمالها ! فما المشكلة ؟

الإثنين 08-12-2014 17:39

يبدو أن الجمال أصبح نقمة وليس نعمة، فبعد طرد مقدّمة البرامج الرياضية الصربية كاترينا سريكوفيتشالتي من عملها بسبب جمالها، قامت شركة الخطوط التركية بالفمل عينه حيث طردت إحدى مضيفاتها بسبب جمالها الفاتن. يذكر أن هذه الجميلة تركية الأصل اسمها Zuhal Sengul وهي تعمل كعارضة أزياء بالإضافة إلى عملها كمضيفة. وعلى ما يبدو أن الركاب وخصوصاً النساء أصبحن يغرّن من جمالها وجاذبيتها فتعرضت للشكاوى والهجوم، ما أدى إلى خراب بيتها.

ما رأيك بفكرة طردها وهل هذا مشروع في مجتمعنا لأنها جميلة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي