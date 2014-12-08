السجن 8 سنوات لقيادات الإخوان و17 سنة لـ7 آخرين بالفيوم

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار طارق أبو زيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باهر صادق وشريف طلبة حكمها بالسجن الغيابي 8 سنوات لـ6 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الدكتور “أحمد عبد الرحمن” أمين عام حزب الحرية والعدالة بالفيوم، وعضو الهيئة العليا للحزب، ومسؤول المكتب الإداري للإخوان بالمحافظة، لاتهامهم بأعمال عنف.

كما قررت المحكمة السجن حضورياً 17 سنة لـ7 آخرين من أعضاء الجماعة، بعدما وجهت للمتهمين تهم قطع الطرق، ومقاومة السلطات، والإنضمام لجماعة محظورة، ومهاجمة منشآت شرطية، ومحاولة اقتحام مديرية الأمن، وأعمال عنف.

ويبلغ عدد المتهمون في الدعوى 13، بينهم 7 متهمين مقبوض عليهم وهم: أحمد رمضان عبدالمولى، رمضان علي عبدالمطلب، سعد إسماعيل أحمد، مصطفى محمد عبدالحميد، سالم سعيد محمد، جابر أمين جمعة، ومحسن عبدالتواب.

ويحاكم غيابياً في الدعوى كل من الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الفيوم، أحمد إبراهيم بيومي، عضو الهيئة العليا للحزب، مصطفى عطية محمد محمد، مسؤول المكتب الإداري للإخوان المسلمين “المحظورة” بمحافظة الفيوم، أحمد عبد العزيز عبد السلام، محمد حسين أحمد محمد، عبدالرحمن أحمد مصطفى.

كانت القضية التي تحمل رقم 5224 لسنة 2014، قد أجلت من الجلسة الماضية التي عقدت في 2 سبتمبر الماضي، لسماع أقوال الشهود مع استمرار حبس المتهمين.